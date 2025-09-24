Запроданка Ани Лорак решилась на тотальные перемены.

Ани Лорак - новый образ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Вы узнаете:

Ани Лорак показалась блондинкой

Как отреагировали поклонники

Российская певица Ани Лорак, которая родом из Украины, но предала родную страну, неожиданно стала блондинкой.

Как стало известно из соцсетей предательницы, она готовит новый проект и анонсировала его в новом образе.

"Готовим для вас что-то сенсационное! Трансформация музыки, невероятные постановки, ошеломляющие образы в новом шоу AURA", - написала Лорак.

Ани Лорак в новом образе / фото: скрин instagram.com, Ани Лорак

В комментариях поклонники все же отметили, что темный цвет волос певице больше идет.

"С темными лучше";

"Образ не идет, твои все же темные волосы";

"Как же ей плохо блондинкой", - написали подписчики.

Ани Лорак с темными волосами / фото: instagram.com, Ани Лорак

Проблемы Ани Лорак с дочерью

Ани Лорак пожаловалась на свою дочь, которая недавно нашла себе новую подругу в лице дочери Киркорова.

"Очень сложно быть родителем подростка, и, пожалуй, я бы сказала, что быть родителем - одна из самых сложных работ для женщины, и мужчины немного недооценивают труд женщин по воспитанию ребенка, проще карьеру сделать. Переходной возраст чувствуется во всей красе, поверьте, но мы справляемся, слава Богу", - заявила предательница.

Ани Лорак - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, певицу Ани Лорак поймали на плагиате музыкального клипа известной украинской певицы. Исполнительница Valeriya Force, которая заявила о желании участвовать в Национальном отборе на Евровидение-2026, обвинила запроданку в краже идеи ее видео.

А также Ани Лорак, которая сейчас находится во втором браке с испанцем Исааком Виджраку, стала посмешищем на своей новой родине - террористической России.

О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

