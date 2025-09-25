Укр
Минус 20 килограммов: Диана Зиброва похудела до неузнаваемости и раскрыла секрет

Элина Чигис
25 сентября 2025, 09:20
53
Диана Зиброва поделилась своим секретом стройности.
Павел Зибров, Диана Зиброва, Марина Зиброва
Диана Зиброва - образ жизни / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Павел Зибров

Кратко:

  • Диана Зиброва похудела
  • Как ей это удалось

Дочь украинского известного певца Павла Зиброва – Диана Зиброва – сбросила 20 килограммов.

В интервью TabloID Диана уточнила, что занимается пилатесом для тонуса, а также изменила свой подход к питанию.

видео дня

"Я была в разной форме и всегда любила себя. Главное - это здоровье и ваше самочувствие. За это лето я похудела на 20 килограммов: сначала из-за стресса, а потом - осознанно, благодаря питанию и движению", - сказала Зиброва.

Диана Зиброва с отцом
Диана Зиброва с отцом / фото: instagram.com, Павел Зибров

Также она поделилась своей личной формулой:

  • тарелка с большим количеством зелени + белки + полезные жиры (углеводов немного);
  • различать голод и жажду;
  • плавание, быстрая ходьба;
  • массаж сухой щеткой, контрастный душ, эндосфера/стратосфера;
  • ежедневное увлажнение тела.
Диана Зиброва
Диана Зиброва / фото: instagram.com, Диана Зиброва

"Теперь результат поддерживаю и добавляю тренировки по пилатесу для тонуса", - отметила Диана.

Павел Зибров
Павел Зибров / инфографика: Главред

Павел Зибров - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно Павел Зибров рассказал забавную историю про то, как обновлял данным в ТЦК. Как рассказал артист, его вызвали в территориальный центр комплектования для уточнения данных в тот день, когда он с оркестром снимал клип на обновленную песню.

А также Алла Кудлай рассказала, почему она так привязана в Павлу Зиброву. Популярная артистка призналась, что питает к коллеге нежные чувства. Они много лет знакомы, часто выступали дуэтом и между ними определенно есть особенная связь.

О персоне: Павел Зибров

Павел Зибров - украинский певец, композитор, Народный артист Украины. Написал более 500 песен для себя и других артистов. За свою карьеру выпустил 15 альбомов и более 20 клипов. На большой сцене с 1986 года.

Павел Зибров Диана Зиброва новости шоу бизнеса
