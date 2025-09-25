Минус 20 килограммов: Диана Зиброва похудела до неузнаваемости и раскрыла секрет

Кратко:
Дочь украинского известного певца Павла Зиброва – Диана Зиброва – сбросила 20 килограммов.
В интервью TabloID Диана уточнила, что занимается пилатесом для тонуса, а также изменила свой подход к питанию.
"Я была в разной форме и всегда любила себя. Главное - это здоровье и ваше самочувствие. За это лето я похудела на 20 килограммов: сначала из-за стресса, а потом - осознанно, благодаря питанию и движению", - сказала Зиброва.
Также она поделилась своей личной формулой:
- тарелка с большим количеством зелени + белки + полезные жиры (углеводов немного);
- различать голод и жажду;
- плавание, быстрая ходьба;
- массаж сухой щеткой, контрастный душ, эндосфера/стратосфера;
- ежедневное увлажнение тела.
"Теперь результат поддерживаю и добавляю тренировки по пилатесу для тонуса", - отметила Диана.
О персоне: Павел Зибров
Павел Зибров - украинский певец, композитор, Народный артист Украины. Написал более 500 песен для себя и других артистов. За свою карьеру выпустил 15 альбомов и более 20 клипов. На большой сцене с 1986 года.
