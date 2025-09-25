Минус 20 килограммов: Диана Зиброва похудела до неузнаваемости и раскрыла секрет

Диана Зиброва поделилась своим секретом стройности.

Диана Зиброва - образ жизни / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Павел Зибров

Диана Зиброва похудела

Как ей это удалось

Дочь украинского известного певца Павла Зиброва – Диана Зиброва – сбросила 20 килограммов.

В интервью TabloID Диана уточнила, что занимается пилатесом для тонуса, а также изменила свой подход к питанию.

"Я была в разной форме и всегда любила себя. Главное - это здоровье и ваше самочувствие. За это лето я похудела на 20 килограммов: сначала из-за стресса, а потом - осознанно, благодаря питанию и движению", - сказала Зиброва.

Диана Зиброва с отцом / фото: instagram.com, Павел Зибров

Также она поделилась своей личной формулой:

тарелка с большим количеством зелени + белки + полезные жиры (углеводов немного);

различать голод и жажду;

плавание, быстрая ходьба;

массаж сухой щеткой, контрастный душ, эндосфера/стратосфера;

ежедневное увлажнение тела.

Диана Зиброва / фото: instagram.com, Диана Зиброва

"Теперь результат поддерживаю и добавляю тренировки по пилатесу для тонуса", - отметила Диана.

Павел Зибров / инфографика: Главред

О персоне: Павел Зибров Павел Зибров - украинский певец, композитор, Народный артист Украины. Написал более 500 песен для себя и других артистов. За свою карьеру выпустил 15 альбомов и более 20 клипов. На большой сцене с 1986 года.

