Олег Винник разъярил украинцев своим поступком - что он сделал

Олег Винник опять попал под критику.

https://stars.glavred.info/oleg-vinnik-razyaril-ukraincev-svoim-postupkom-chto-on-sdelal-10700183.html Ссылка скопирована

Олег Винник - где сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Олег Винник

Кратко:

Олег Винник перевел свою песню

Что не понравилось украинцам

Украинский певец Олег Винник, который во время полномасштабной войны в Украине переехал жить в Германию, перевел одну из своих песен на немецкий язык.

На своей странице в TikTok беглец опубликовал новую версию песни, которую ранее исполнял на русском языке.

видео дня

Поклонники не оценили выбор артиста и предъявили ему претензии, ведь их смутило то, что песня теперь будет звучать не на украинском языке.

"А на родном языке слабо?";

"Так он имеет гражданство немецкое, там его семья, а в Украину ездил на заработки, просто волчицам об этом не говорил";

"Лучше бы на украинский перевел", - отметили подписчики.

Олег Винник живет в Германии / фото: instagram.com, Олег Винник

Что говорил Олег Винник в 2022 году

Украинский продюсер Сергей Перман недавно высказался о Олеге Виннике и как он себя вел после переезда в Германию.

"Я только знаю, что в первые полгода войны с ним в Германии виделись мои друзья. И он с большим количеством охраны ходил и говорил, что он самая большая звезда Украины, на него охотятся чеченцы, вся путинская машина, что он всех волнует, интересует, что на него охотятся, и поэтому он с большим количеством охраны", – сказал Сергей.

Олег Винник / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Олег Винник - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, певец Иво Бобул высказал свое мнение о певцах Олеге Виннике и Потапе. Артист отметил, что украинцы больше не смогут воспринимать певцов и не примут обратно, ведь они уже давно неактуальны в родной стране.

А также Олег Винник решил рассказать, как он оказался в Германии, где сейчас живет. Сам Винник уверяет, что новое место жительства он выбрал еще до полномасштабной войны, а также его сын родился в Германии.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Олег Винник Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред