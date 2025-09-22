Олег Винник разъярил украинцев своим поступком - что он сделал

Кратко:
- Олег Винник перевел свою песню
- Что не понравилось украинцам
Украинский певец Олег Винник, который во время полномасштабной войны в Украине переехал жить в Германию, перевел одну из своих песен на немецкий язык.
На своей странице в TikTok беглец опубликовал новую версию песни, которую ранее исполнял на русском языке.
Поклонники не оценили выбор артиста и предъявили ему претензии, ведь их смутило то, что песня теперь будет звучать не на украинском языке.
"А на родном языке слабо?";
"Так он имеет гражданство немецкое, там его семья, а в Украину ездил на заработки, просто волчицам об этом не говорил";
"Лучше бы на украинский перевел", - отметили подписчики.
Что говорил Олег Винник в 2022 году
Украинский продюсер Сергей Перман недавно высказался о Олеге Виннике и как он себя вел после переезда в Германию.
"Я только знаю, что в первые полгода войны с ним в Германии виделись мои друзья. И он с большим количеством охраны ходил и говорил, что он самая большая звезда Украины, на него охотятся чеченцы, вся путинская машина, что он всех волнует, интересует, что на него охотятся, и поэтому он с большим количеством охраны", – сказал Сергей.
Отметим, как сообщал Главред, певец Иво Бобул высказал свое мнение о певцах Олеге Виннике и Потапе. Артист отметил, что украинцы больше не смогут воспринимать певцов и не примут обратно, ведь они уже давно неактуальны в родной стране.
А также Олег Винник решил рассказать, как он оказался в Германии, где сейчас живет. Сам Винник уверяет, что новое место жительства он выбрал еще до полномасштабной войны, а также его сын родился в Германии.
О персоне: Олег Винник
Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.
