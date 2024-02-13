Угроза жизни: путинистку Дану Борисову срочно госпитализировали

Дану Борисову нашли без сознания в собственной квартире.

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Путинистка Борисова оказалась в больнице / Коллаж Главред, фото старит

Российская телеведущая Дана Борисова, которая построила скандальную карьеру в стране-оккупанте России, а также лечилась от алкогольной и наркотической зависимости, оказать в больнице с состоянием, которое угрожает ее жизни.

Как пишут российские пропагандистские СМИ, Борисову нашла ее 16-летняя дочь дома, без сознания. Медики, которые привели Дану в чувство, диагностировали тошноту, головокружение, давление и тахикардию.

"В состоянии Даны Александровны есть проблемы, угрожающие ее жизни. Нам предстоит провести полный комплекс медицинских мероприятий. Чтобы добиться выздоровления Борисовой, надо подключать неврологов", - сообщили специалисты.

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Пропагандисты отмечают, что у Борисовой также прогрессирующий тремор рук. Теперь она без помощи не может даже взять стакан воды. Также они сообщают, что Борисова увлеклась одним препаратом для диабетиков, который помогает похудеть.

"Колола препарат для диабетиков два раза в неделю. Он очень модный, многие на нем худеют — у меня не получалось с диетами, поэтому пыталась так. Даже дочке два укола сделала. Да, нельзя! Привлеките меня к уголовной ответственности", - сообщила наркоманка Борисова.

Напомним, ранее Борисова показалась с трясущимися руками. Тогда стало известно о том, что Борисова пропала с радаров где-то в ноябре, но вот недавно появилась и рассказала, что произошло.

Ранее пропутинская балерина Анастасия Волочкова, которую подозревают в алкоголизме, после нескольких "нетрезвых" выходов в свет заявила, что приняла решение отказаться от алкоголя.

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