Российская телеведущая, наркоманка Борисова выдала безумный бред, вспоминая свою поездку во Львов

Российская наркоманка Борисова рассказала про ведро с наркотиками, которое висело на елке.

Дана Борисова / Instagram

Российская ведущая Дана Борисова, которая славится своими наркоманскими привычками, а также путинисткими высказываниями против Украины, сделала нелепое заявление против Украины и президента Владимира Зеленского.

По словам телеведущей, которая зависима от тяжелых наркотиков, это была "самая страшная ночь в жизни". Путинистка даже не знает, как она "из этого Львова" сбежала.

"В 2005 году меня пригласили поработать ведущей вечера – Снегурочкой – на дорогой новогодний корпоратив в шикарной загородной гостинице Львова, где среди 70 гостей и артистов присутствовал артист Владимир Зеленский. Тогда я была еще девственно чиста в плане наркотиков. Я даже не знала, что кокаин называется "белым снегом". На той вечеринке со мной работал певец Данко. Это был огромный загородный отель, куда съехалась высокопоставленная тусовка со всей Украины. Если честно, это был мой первый и последний туда визит. Я натерпелась таких ужастиков", - цитирует зависимую ведущую Московский Комсомолец.

видео дня

По словам Борисовой, которая лечилась сама и лечила дочь от наркозависимости заявила, что на этом корпоративе было ведро на 5-6 литром, до верху наполненного белым порошком. "Вообще могу сказать, что на Украине всегда употребляли много больше, чем у нас. Они типа как Европа, не стесняясь, и на съемках, и на вечеринках, и на корпоративах употребляли", - бредит наркоманка Борисова.

Сама ведущая признается, что в 2011-м она уже употребляла запрещенные вещества. "Пересматривая это шоу, вижу, что я располневшая, в нетрезвом виде – противно даже смотреть, видно, что я наркоманка. Но я могу сказать, что и на этом шоу без употребления "веществ" не проходили ни выступления, ни репетиции концертов", - оправдывает она себя.

"Зеленский, судя по его виду, не вылечился от наркотической зависимости. Он в сторонке не стоял, к ведру тоже подходил, как и все, активно дегустировал", - говорит российская знаменитость, которая судя по всему, еще долго будет лечиться от зависимости.

Напомним, ранее украинский журналист и ведущий Дмитрий Гордон, который часто на своей странице в Instagram публикует фрагменты из жизни соседнего террористического государства Россия, высмеял главного путинского пропагандиста Владимира Соловьева.

На своей странице в Instagram, он опубликовал фото, где изображен помойка-Соловьев в женских трусиках и в бронежилете. Отметим, что в таком образе, сын российского сливного бачка стал еще больше похож на своего отца.

Вас также может заинтересовать: