"Закодироваться надежнее будет": Волочкова заявила, что бросает пить

После недавних выходов в свет в крайне нетрезвом виде, Анастасия Волочкова, похоже, и сама испугалась своей зависимости.

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Анастасия Волочкова рассказала, что бросает пить из-за шоу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова утратила свой статус известной танцовщицы, и элементы балета использует лишь в собственных шоу - академическое прошлое осталось позади.

Сейчас Волочкова активно продвигает новую программу, в связи с чем часто мелькает на светских мероприятиях страны-оккупанта. Балерину давно подозревали в злоупотреблении алкоголем, однако в последнее время и на публичных мероприятиях она стала появляться с явными признаками опьянения.

Похоже, усугубляющаяся ситуация с горячительными напитками стала тревожить и саму Волочкову - на своей странице в Instagram она выложила ролик, в котором отказывается от алкоголя, якобы по причине интенсивных тренировок перед шоу. Однако свою проблему балерина не признает, и утверждает, что в целом выпивает не много и только просекко - легкое, игристое вино.

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"Золотые мои, к вашей радости я какое-то время назад решила отказаться и от просекко, которое мне нравится с клубникой. Просто сама приняла решение. Хотя это личное дело каждого человека, что есть, что пить, как жить. Просто мне самой так захотелось", - пишет Волочкова.

В комментариях к видео кто-то хвалит танцовщицу за решение, а кто-то иронизирует на тему того, как много усилий она прикладывает, чтобы замаскировать свою зависимость: "С похмелюги отпивается", "Но закодироваться надёжнее будет", "Наутро после просекко", "Мне показалось что у Насти руки трясутся", "Оправдывается, просто уже видно, что грань перешла по выпивке, а как-то из ситуации выходить надо".

Ранее Анастасия Волочкова вызвала у зрителей гомерический хохот во время модного показа - за нелепые движения балерины на подиуме ее прозвали "раненым кузнечиком".

Также Волочкова оконфузилась в больнице - заявилась на прием в нетрезвом виде, и стала качать права, чем очень смутила врача, к которому пришла на консультацию.

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