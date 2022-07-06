Удивительное сходство: в Сети появились фото двухлетней внучки Аллы Пугачевой

Алла Пугачева с детьми Лизой и Гарри, а также мама Примадонны Зинаида Архиповна / instagram.com/alla_orfey

Российская певица Алла Пугачева имеет троих детей и троих внуков. Однако в 2020 году еще одну "внучку" Примадонне подарил ее племянник - Владислав Пугачев.

С сыном своего младшего брата Евгения Аллу Борисовну связывают теплые отношения. Неудивительно, что племянник назвал свою дочь в честь звездной тетушки.

В августе 2022 года маленькой Алле исполнится два года. Родители отмечают - девочка поразительно похожа на Примадонну по характеру, а в ее внешности уже угадывается "порода" Пугачевых.

"Алла Пугачева растет! В сентябре в садик собираемся начать ходить на полдня. Отдыхаем летом в Москве, так как по состоянию Влада мы не можем ездить. Она уже стала самостоятельной. 3 августа ей будет два года. Она копия Пугачевых!" - рассказывает мама девочки.

У Аллы Борисовны Пугачевой трое детей - Кристина Орбакайте (1971 г.р.) и двойняшки Елизавета и Гарри (2013 г.р.). Кристина подарила Примадонне троих внуков - Никиту (1991 г.р.), Дени (1998 г.р.) и Клавдию (2012 г.р.)

Внучатая племянница Аллы Пугачевой - двухлетняя Алла / t.me/zvezdach_mag

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Ранее певец Александр Розенбаум отказался критиковать артистов, которые покинули Россию после начала войны в Украине, в числе которых оказалась Алла Пугачева. Ее музыкант назвал своим "любимым человеком".

Меж тем в России предлагают конфисковать замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина, которые выступили против войны России в Украине.

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