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Максим Галкин показал, как Алла Пугачева в белом топе и мини-шортах пустилась в пляс

25 июня 2022, 04:33

На зло завистникам Примадонна с каждый днем становится все краше.

Максим Галкин показал Аллу Пугачеву в топе и мини-шортах / instagram.com/maxgalkinru

Российский комик, актер и шоумен Максим Галкин показал красивый портрет своей возлюбленной - певицы Аллы Пугачевой. На своей странице в Instagram он показал фото Примадонны, сделанное их совместной дочерью Лизой.

"Алла глазами Лизы", - подписал снимок он. Лиза явно застала маму в момент игры или танца, так как кадр и поза получились очень живыми и непринужденными.

Во время жизни в Израиле Алла Борисовна кардинально сменила имидж: черные бесформенные одежды и балахоны, которые были характерны для ее стиля на пике ее музыкальной карьеры, она сменила легкими нарядами в светлых тонах.

На фотографии Лизы она и вовсе предстала вся в белом - майка, мини-шорты, небрежно накинутая на плечи белая расстегнутая рубашка и белые ботинки. При этом позирует артистка абсолютно без макияжа.

Стоит отметить, что выглядит Примадонна очень молодо и свежо, местный климат явно идет ей на пользу.

Максим Галкин показал Аллу Пугачеву в топе и мини-шортах / instagram.com/maxgalkinru

Яркий внешний вид Пугачевой заслужил для артистки множество комплиментов в комментариях:

"Алла на высоте как всегда! Какая светлая!"

"Яка шикарна красуня!!!!!❤️"

"Какие ноги! Лиза умеет сконцентрировать ракурс на мамины достоинства. Неповторимая, уникальная, неземная Алла Борисовна! ❤️ Спасибо, что Вы есть и у нас и что Вы с нами на одной стороне. ❤️"

"Роскошно выглядит!!! Какая молодец!!"

"Красивая))) такая задорная на этом фото!"

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Ранее российский музыкальный критик Сергей Соседов, который долго время прожил в Украине, но игнорирует вторжение РФ в нашу страну, назвал Пугачеву пенсионеркой без карьеры.

Что же касается внешности Аллы Пугачевой, то ранее слухи о ее плохом самочувствии и неухоженном виде опровергли жители маленького израильского городка, где живет Примадонна с мужем.

Другие новости:

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