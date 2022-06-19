"Ее творчество закончено": Соседов резко высказался о "пенсионерке" Пугачевой

Критик поставил крест на карьере Примадонны.
Российский музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что певица Алла Пугачева вернется в РФ, но Максим Галкин может задержаться в Израиле.
По словам Соседова, присутствие Примадонны в России ничего бы не изменило - критик просто списал ее со счетов.
"Вы думаете, если бы Алла Борисовна пела патриотические песни, она не могла бы уехать? Ей все равно где быть, она пенсионерка — давно не поет, не выступает, ее творчество закончено. Она могла бы остаться и в России, но… чтобы изменилось, если бы она была тут, а не в Израиле?! Ничего бы не изменилось решительно. Может быть, она поддержала Макса, а заодно поехала на лечение", - считает Соседов.
Более того, он уверен, что Пугачева вернется.
"Я в этом абсолютно убежден. Не знаю, приедет ли Галкин, но она точно не останется в Израиле. Приедет осенью или когда-то еще", - заявил он.
Отметим, что российская певица Алла Пугачева, которая вместе с семьей переехала в Израиль после вторжения РФ в Украину, впервые высказалась в соцсети о позиции своего супруга Максима Галкина.
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