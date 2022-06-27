"Называть ее предательницей? Да никогда!": Розенбаум вступился за Пугачеву, Галкина и Макаревича

Розенбаум вступился за Пугачеву, Галкина и Макаревича / скриншот

Певец Александр Розенбаум отказался критиковать артистов, которые покинули России после начала войны в Украине

70-летний артист в интервью Ксении Собчак отметил, что до сих общается с Аллой Пугачевой, которая одна из первых уехала из России.

"Я ее люблю, не прощался и прощаться не собираюсь. Недавно с ней разговаривал... С какого перепугу я не должен с ней общаться?! Она эпоха в музыке. Я не буду ее осуждать, обсуждать. Называть ее предательницей? Да никогда! Она мой любимый человек", - заявил он.

Также Розенбаум высказался и об Андрее Макаревиче, который вместе с женой и сыном также уехал в Израиль.

Читайте также"Я обращаюсь к Алле Борисовне": пропагандист Соловьев просит Пугачеву "открыть рот""Я его тоже не позволю себе упрекать. Не считаю его предателем. Я бы так не сделал, но у него есть свои мысли. Может, он правильно сделал, может, скончался бы от переживаний. Я тут на издыхании!", сказал Розенбаум.

Напомним, что российская певица Алла Пугачева, которая вместе с семьей переехала в Израиль после вторжения РФ в Украину, впервые высказалась в соцсети о позиции своего супруга Максима Галкина.

Певица продублировала видео Галкина, в котором он не побоялся заявить об этом открыто, записал видеообращение к росСМИ, которые делают из артиста врага народа.

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