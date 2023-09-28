"Удается творить": дочь-молчунья Сумской похвасталась работой за "кровавые" рубли в РФ

Старшая дочь знаменитой украинский актрисы Ольги Сумской, актриса Антонина Паперная ни разу после полномасштабного вторжения РФ в Украине не то, что не осудила его, а осталась в Москве и молчит в тряпочку. Более того, она активно снимается там в сериалах и хвастает этим в интервью российским СМИ.
К примеру, недавно на российских пропагандистских каналах показали мини-сериал "Холодное блюдо", где Паперная сыграла главную роль.
"Несколько лет я проработала в театре Вахтангова, сразу после того, как выпустилась из театрального института имени Бориса Щукина. Это была моя мечта, к которой я очень долго шла. Но актерская судьба у всех складывается по-разному: кого-то сразу приглашают на главные роли, а кому-то приходится за эти роли бороться. Будучи 25-летней актрисой с большими амбициями, я понимала, что то, чего я хочу, и то, что мне дают играть в театре, не совсем совпадает. Наши пути разошлись, но не исключаю, что они еще когда-нибудь сойдутся. Кино же – магия, это лучшая профессия в мире, любимая, захватывающая и вдохновляющая", – хвастается дочь Сумской.
Более того, она с гордостью говорит, что скоро сыграет в еще одном проекте, снятом на кровавые российские деньги ‒ ремейке турецкой мелодрамы "Постучись в мою дверь".
"Это мой первый опыт в таком большом проекте. Работа идет уже четыре месяца, но, несмотря на такой большой объем, нам удается творить, что очень ценно", – захлебываясь от восторга, говорила Паперная.
Напомним, ранее сообщалось о том, что младшая дочь Ольги Сумской Анна Борисюк поделилась своими переживаниями про Паперную, с которой до войні и ее побега в Москву была очень близка.
Также молчание нарушил российский зять Ольги Сумской, актер Владимир Яглыч. Как и Паперная, он очень долго прятал голову в песок, и старался придерживаться позиции про "артистов вне политики".
Другие новости про Ольгу Сумскую:
- "Это страшная материнская боль": Ольга Сумская расплакалась, рассказывая про московских внуков
- Ольгу Сумскую "заплевали" за грустное фото первых дней полномасштабной войны в Украине
- "Родной, несокрушимый": Ольга Сумская тронула до глубины души фото из Харькова