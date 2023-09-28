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"Удается творить": дочь-молчунья Сумской похвасталась работой за "кровавые" рубли в РФ

Дмитрий Видоменко
28 сентября 2023, 11:38 обновлено 28 сентября, 11:39
Антонина Паперная, старшая дочь знаменитой украинский актрисы Ольги Сумской, молчит о войне, которую Кремль развязал против Украины, и работает в РФ.
Ольга Сумская, Тоня Паперная
Дочь Ольги Сумской, Антонина Паперная давно живет и работает в стране-агрессоре РФ / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Старшая дочь знаменитой украинский актрисы Ольги Сумской, актриса Антонина Паперная ни разу после полномасштабного вторжения РФ в Украине не то, что не осудила его, а осталась в Москве и молчит в тряпочку. Более того, она активно снимается там в сериалах и хвастает этим в интервью российским СМИ.

К примеру, недавно на российских пропагандистских каналах показали мини-сериал "Холодное блюдо", где Паперная сыграла главную роль.

"Несколько лет я проработала в театре Вахтангова, сразу после того, как выпустилась из театрального института имени Бориса Щукина. Это была моя мечта, к которой я очень долго шла. Но актерская судьба у всех складывается по-разному: кого-то сразу приглашают на главные роли, а кому-то приходится за эти роли бороться. Будучи 25-летней актрисой с большими амбициями, я понимала, что то, чего я хочу, и то, что мне дают играть в театре, не совсем совпадает. Наши пути разошлись, но не исключаю, что они еще когда-нибудь сойдутся. Кино же – магия, это лучшая профессия в мире, любимая, захватывающая и вдохновляющая", – хвастается дочь Сумской.

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Более того, она с гордостью говорит, что скоро сыграет в еще одном проекте, снятом на кровавые российские деньги ‒ ремейке турецкой мелодрамы "Постучись в мою дверь".

"Это мой первый опыт в таком большом проекте. Работа идет уже четыре месяца, но, несмотря на такой большой объем, нам удается творить, что очень ценно", – захлебываясь от восторга, говорила Паперная.

Напомним, ранее сообщалось о том, что младшая дочь Ольги Сумской Анна Борисюк поделилась своими переживаниями про Паперную, с которой до войні и ее побега в Москву была очень близка.

Также молчание нарушил российский зять Ольги Сумской, актер Владимир Яглыч. Как и Паперная, он очень долго прятал голову в песок, и старался придерживаться позиции про "артистов вне политики".

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