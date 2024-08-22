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У звезды российского сериала "Кадеты" обнаружили рак и провели операцию

Алена Кюпели
22 августа 2024, 14:21
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Мужчина заметил симптомы некоторое время назад.
Стеклову диагностировали рак
Стеклову диагностировали рак / Коллаж Главред, фото www.kino-teatr.ru

Российскому актеру Владимиру Стеклову удалили злокачественную опухоль с кожи головы.

По данным пропагандистского телеграмм-канала "Mash", звезда "Кадетства", "Нулевого пациента" уже больше полугода борется с меланомой.

Сообщается, что первые симптомы заболевания у 76-летнего артиста заметили в прошлом году. Небольшие новообразования появлялись постепенно на голове, шее и спине, но физически не беспокоили.

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Кто такой Борис Корчевников?

Борис Корчевников - российский телеведущий, медиаменеджер, журналист, общественный деятель, пропагандист, актёр театра, кино и телевидения. За "распространение российской пропаганды" в ходе вторжения России в Украину находится в санкционных списках всех стран Евросоюза, Украины и Швейцарии.

Пропагандисты сообщают, что одну из опухолей уже вырезали. Накануне актёр несколько дней провел в стационаре онкоцентра. Ему удалили поражённый участок кожи головы и закрыли рану пересаженным кожным лоскутом.

Операция прошла успешно, Стеклова выписали под постоянное наблюдение у онколога. Нам он заявил, что чувствует себя хорошо, здоров как бык, и на сцене его можно будет увидеть уже в сентябре.

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Напомним, ранее Ранее украинский публицист и общественный деятель Виталий Капранов назвал виновного в смерти своего брата-близнеца Дмитрия, который умер в апреле в возрасте 56 лет.

Ранее дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая умерла от рака головного мозга, Анна Заворотнюк рассказала о "маниакальном" похудении.

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