Российскому актеру Владимиру Стеклову удалили злокачественную опухоль с кожи головы.
По данным пропагандистского телеграмм-канала "Mash", звезда "Кадетства", "Нулевого пациента" уже больше полугода борется с меланомой.
Сообщается, что первые симптомы заболевания у 76-летнего артиста заметили в прошлом году. Небольшие новообразования появлялись постепенно на голове, шее и спине, но физически не беспокоили.
Кто такой Борис Корчевников?
Борис Корчевников - российский телеведущий, медиаменеджер, журналист, общественный деятель, пропагандист, актёр театра, кино и телевидения. За "распространение российской пропаганды" в ходе вторжения России в Украину находится в санкционных списках всех стран Евросоюза, Украины и Швейцарии.
Пропагандисты сообщают, что одну из опухолей уже вырезали. Накануне актёр несколько дней провел в стационаре онкоцентра. Ему удалили поражённый участок кожи головы и закрыли рану пересаженным кожным лоскутом.
Операция прошла успешно, Стеклова выписали под постоянное наблюдение у онколога. Нам он заявил, что чувствует себя хорошо, здоров как бык, и на сцене его можно будет увидеть уже в сентябре.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Напомним, ранее Ранее украинский публицист и общественный деятель Виталий Капранов назвал виновного в смерти своего брата-близнеца Дмитрия, который умер в апреле в возрасте 56 лет.
Ранее дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая умерла от рака головного мозга, Анна Заворотнюк рассказала о "маниакальном" похудении.
Вас также может заинтересовать:
- Во дворце сделали заявление об онкологии: Кейт Миддлтон покинула больницу
- "Он вернулся": у популярной украинской ведущей рецидив онкологии
- На фоне онкологии: инсайдеры рассказали, как изменились отношения Кейт Миддлтон и принца Уильяма
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред