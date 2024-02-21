У Украины новый сильный конкурент: букмекеры обновили ставки на Евровидение-2024

Пока alyona alyona & Jerry Heil абсолютные лидеры, но соперники дышат им в затылок.

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Букмекеры обновили рейтинг потенциальных победителей на Евровидении-2024 / коллаж: Главред, фото: instagram.com/thejerryheil, instagram.com/eurovision

В начале февраля Украина определилась со своим участником, который представит страну на Евровидение-2024 в мае в Мальме, Швеция. Победителями стал дуэт alyona alyona & Jerry Heil.

После Национального отбора Украина прочно закрепилась на позиции лидера - вероятного победителя на Евровидении по версии букмекеров. Их главными конкурентами называли участников из Великобритании и Италии - второе и третье место соответственно. Пятерку лидеров замыкали Исландия и Израиль.

На данный момент рейтинг букмекеров значительно изменился. Украина по-прежнему считается потенциальным лидером с 18-типроцентной вероятностью победы на Евровидении-2024.

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Италия вытеснила Великобританию со второго места, а на третье место неожиданно поднялась Хорватия, хоть эта страна еще не представила своего конкурсанта. К слову, на счету Хорватии пока ни одной победы на Евровидении. Страна участвует в конкурсе с 1993 года, но ее лучшими результатами на сегодняшний день считаются два четвертых места - в 1996 и 1999 годах.

Швеция и Бельгия, с равной долей вероятности в 5 процентов, занимают в рейтинге букмекеров 4 и 5 место.

Букмекеры обновили рейтинг потенциальных победителей на Евровидении-2024 / eurovisionworld.com

Напомним, дуэт alyona alyona & Jerry Heil победил на Национальном отборе-2024 и поедет на Евровидение от Украины. Главред рассказывал, о чем песня "Teresa & Maria", которой предрекают победу на международном конкурсе.

Также украинский певец Melovin раскритиковал результаты Нацотобора-2024. Артист, который занял в соревновании третье место, усомнился в "прозрачности" подсчета зрительских голосов.

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