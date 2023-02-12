"У тебя есть два пути": в РФ хотят наказать поддержавшего Украину Меладзе

Валерию Меладзе поставили ультиматум из-за его слов об Украине.

Валерий Меладзе / скриншот YouTube

В России призвали создать официальный реестр "предателей, которые встали на сторону врага". Одним из первых туда намерены записать Валерия Меладзе.

Пропагандист Александр Малькевич заявил, что певец "не может кормиться на территории России", а должен находится в черном списке.

"Поэтому идеальный вариант — если бы наши законодатели все эти вещи прописали. Вляпался, обозначил себя, выступаешь против своей страны — у тебя есть два пути: свернуть деятельность и уехать или покаяться", - заявил он.

Меладзе, говорит Малькевич, может "покаяться" — публично извиниться за "эмоциональный всплеск" и поехать с благотворительными концертами по госпиталям.

Напомним, певец Валерий Меладзе, который на концерте в ОАЭ прошептал "Героям слава" в ответ на "Слава Украине", вызвал бурные обсуждения своего поступка в России.

Также Меладзе начал расплачиваться за свой поступок. 57-летний певец теперь должен налоговой, также у него заблокированы счета. Также в РФ начали отменять концерты певца, а Федеральная налоговая служба крепко взялась за компании Меладзе.

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