УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"У тебя есть два пути": в РФ хотят наказать поддержавшего Украину Меладзе

12 февраля 2023, 09:12
Валерию Меладзе поставили ультиматум из-за его слов об Украине.
Валерий Меладзе
Валерий Меладзе / скриншот YouTube

В России призвали создать официальный реестр "предателей, которые встали на сторону врага". Одним из первых туда намерены записать Валерия Меладзе.

Пропагандист Александр Малькевич заявил, что певец "не может кормиться на территории России", а должен находится в черном списке.

"Поэтому идеальный вариант — если бы наши законодатели все эти вещи прописали. Вляпался, обозначил себя, выступаешь против своей страны — у тебя есть два пути: свернуть деятельность и уехать или покаяться", - заявил он.

Меладзе, говорит Малькевич, может "покаяться" — публично извиниться за "эмоциональный всплеск" и поехать с благотворительными концертами по госпиталям.

Напомним, певец Валерий Меладзе, который на концерте в ОАЭ прошептал "Героям слава" в ответ на "Слава Украине", вызвал бурные обсуждения своего поступка в России.

Также Меладзе начал расплачиваться за свой поступок. 57-летний певец теперь должен налоговой, также у него заблокированы счета. Также в РФ начали отменять концерты певца, а Федеральная налоговая служба крепко взялась за компании Меладзе.

Вам может быть интересно:

Автор: Сергей Кущ
Валерий Меладзе новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

09:12

"У тебя есть два пути": в РФ хотят наказать поддержавшего Украину Меладзе

08:54

Передача Украине F-16 будет "очень серьезным решением", которое "нелегко принять" - Дуда

08:34

"Враг бросил все последние резервы": Путин отдал приказ захватить Донбасс до 1 марта - МаломужВидео

08:34

Собака будет шелковой: 5 ошибок в воспитании, которые ни в коем случае нельзя допускать

08:30

Провал под Угледаром деморализовал россиян, они не верят в способность начать новое наступление - ISWВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

08:20

Война не кончится ни завтра, ни послезавтрамнение

07:30

"Нет никакого шанса": Резников оценил риск захвата Одессы Россией

06:20

Он стареет и теряет товарный вид, пора уже ему умереть за Путинамнение

05:30

Как правильно выбрать кофе: простой совет и 10 лучших напитков для гурманов

Реклама
03:10

К чему попадается лавровый лист в еде: что предполагает известная примета

02:02

"Больно смотреть на твои муки": хвастливую Волочкову подняли на смех в СетиВидео

01:35

Военный эксперт пояснил, какой город на Донбассе ВСУ важно контролироватьВидео

00:00

Террор не прекращается даже ночью: в Харькове раздались мощные взрывыВидео

11 февраля, суббота
23:19

Пытались спасти, но оказались под завалами сами: в Турции спасателей завалило обломками зданияВидео

23:08

"РФ пытается реализовать проект "Вторая Украина"": у оккупантов проблемы с большим наступлением – ДаниловВидео

23:04

Похудение не идет, килограммы растут: 5 причин заглянуть в себя и исправить ошибки

22:31

Инсульт сильно подкосил: Певец Носков еле встал с кресла во время своего концертаВидео

22:20

"Путин не может сказать: "Мы достигли целей, я закончил войну"": в РФ не выйдет захватить Донбасс – ЖдановВидео

22:12

РФ готовит переворот в Молдове: "спасатели" в Турцию были отправлены не случайно - ДаниловВидео

21:31

РФ начала использовать в войне морские надводные дроны: чем они опасны

Реклама
21:21

Зачем 12 февраля нужно выставить обувь за дверь: приметы и что нельзя делатьВидео

20:59

"Диктатор потеряет власть": российские пропагандисты резко назвали Путина "маньяком"Видео

20:49

"Наказал" США: Лепс отказался выступать "для врагов"Видео

20:23

Одесского рэппера-подкаблучника Джигана нашли в больнице с фингалом в Москве

20:11

Леся Никитюк устроила заплыв в бассейне и выгуляла игривый золотой купальникВидео

19:54

РФ атакует Украину дронами-камикадзе: в нескольких областях громко, уже есть сбитые "шахеды"Видео

19:51

Украинский актер из "Универа" высказал очередной бред по поводу жестокой войны РФ в УкраинеВидео

19:36

Скончался легендарный оскароносный режиссерВидео

19:29

ВСУ вернули утраченные позиции на Донбассе: Залужный рассказал о тяжелых боях с оккупантамиВидео

19:20

Дешёвый торговец хот-догами потерял доверие верховного тела Россиимнение

18:58

Что нужно раз в месяц делать со стиральной машиной: о поломках можно будет забыть

18:48

"Внутри давно мертв": легендарная группа Pet Shop Boys в песне уравняла Путина со СталинымВидео

18:08

"Предвестник" конца света или обычное явление: почему молния ударила в статую Христа-СпасителяВидео

18:00

Гороскоп на завтра 12 февраля 2023: Овнам – интересные дела, Ракам – сложные решения, Рыбам – обман

17:56

Премьер Грузии обвинил Украину в попытке втянуть Тбилиси в войну с РФВидео

17:20

"РФ намекает на развитие событий на юге": в ВСУ прокомментировали бомбардировку Змеиного авиабомбамиВидео

17:16

Звезда "Крепостной" объяснил, почему не на фронте и рассказал о получении повесткиВидео

17:03

Совсем не для красоты: почему изоляционную ленту делают синей, красной и даже желтой

16:44

В ближайшие недели на фронте будет очень тяжело: война движется к кульминации - BildВидео

16:40

Высадка десанта или ракетный удар: РФ может атаковать Запад Украины для остановки потока помощи – экспертВидео

Реклама
16:29

Как это будет: Надю из "Иронии Судьбы" хотят вырезать за поддержку УкраиныВидео

16:27

Что делать, чтобы смартфон быстро не разряжался на морозе: простые и надежные вариантыВидео

16:16

Проращиваем семена огурцов правильно: 3 простых и эффективных способа получить рассаду

15:50

В РФ вновь заклянчили переговоры "с учетом реалий": в ОП жестко присадили агрессоровВидео

15:23

РФ начала первый этап наступления на Украину, все будет ясно в течение ближайших двух суток - экспертВидео

14:52

"Путин проиграл энергетическую войну": РФ потеряла рынок газа в Европе и рычаги влияния – экспертВидео

14:48

Запрещали и садили за них в тюрьму: почему в СССР джинсы были "врагом народа"Видео

14:25

"Должен произойти тяжелый бой": таролог рассказала, когда Зеленский встретится с ПутинымВидео

14:10

ВСУ разгромили войска РФ под Угледаром: в ISW назвали причину больших потерь морпехов врагаВидео

13:37

Зеленский: после победы над Россией мы будем в НАТО, а в ЕС - через 2 года

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять