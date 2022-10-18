У 'самой титулованной' певицы Ани Лорак отменились гастроли по Европе

Ани Лорак / скриншот

Украинская певица-запроданка, которая молчит о войне в Украине и таким образом поддерживает войну в Украине Ани Лорак, скорее всего, осталась без заработка.

Как стало известно, у певицы отменился гастрольный тур по Европе, запланированный на эту осень. Даже российские паблики сообщают, что певице не "удалось усидеть на двух стульях" и с ее сайта неожиданно пропали анонсы всех европейских концертов.

Европейский тур пришлось отменить, видимо, из-за протестов украинцев, временно проживающих в Европе. Это и понятно, ведь на певицу, которая молчаливо поддерживает Россию, не захотели смотреть украинцы, бежавшие от российского террора.

Напомним, ранее стало известно о том, что налоговая служба России 11 октября этого года ликвидировала фирму Ани Лорак.

По информации российских СМИ, когда-то фирма приносила Лорак до 40 млн рублей в год (640 000 долларов), но с 2021 года организацию постоянно штормило после секс-скандала с композитором Константином Меладзе.

"Юристы говорят, что ее закрыли из-за "недостоверных сведений". При этом сохранить компанию реально. Все неточности с юридическим адресом устранимы", - сообщают СМИ.

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