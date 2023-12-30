У путинистки Даны Борисовой подозревают Паркинсона

Российская телеведущая Дана Борисова, которая построила скандальную карьеру в стране-оккупанте России, а также лечилась от алкогольной и наркотической зависимости, показалась с трясущимися руками.
Соответствующим видео делятся пропагандистские СМИ. Они также сообщили, что Борисова пропала с радаров где-то в ноябре, но вот недавно появилась и рассказала, что произошло.
"Хочу объяснить, почему я так надолго пропала из соцсетей. Была масса проблем, а кроме того, у меня дрожали руки. По какой причине, я вам обязательно потом расскажу", — пояснила путинистка.
В ролике, где бывшая наркоманка появилась в образе снегурочки, у нее трусятся руки. Пользователи в соцсетях предположили, что у Борисовой начинается Паркинсона.
На видео - Борисова и ее руки, которые трясутся:
Ранее пропутинская балерина Анастасия Волочкова, которую подозревают в алкоголизме, после нескольких "нетрезвых" выходов в свет заявила, что приняла решение отказаться от алкоголя.
Также другая российская ведущая-путинистка Лера Кудрявцева решила начать карьеру певицы. Свою первую песню она сплагиатила - исполнила хит украинской группы Real O, в которую в конце двухтысячных входила Регина Тодоренко.
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