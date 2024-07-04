У популярного российского певца пропал отец

Он пытается разыскать мужчину, но тот уже несколько месяцев не выходит на связь.

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Стас Пьеха потерял отца / Коллаж Главред, фото Instagram/wolfieha

Российский певец Стас Пьеха сообщил о том, что у него пропал отец и уже несколько месяцев совершенно не выходит на связь.

Его отец Пятрас Герулис пропал в Литве и его не могут найти. Как рассказал артист в интервью пропагандистам, Пьеха поведал, что регулярно помогает отцу деньгами. Однако недавно он узнал, что переводы уже несколько месяцев не доходят до него.

Тогда путинист Пьеха стал искать отца, но ни соседи, ни друзья не знают, где он может быть. "Это Литва, максимально сложно. Мы наводили справки, он пропал", — сказал певец.

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Кто такой Стас Пьеха Стас Пьеха - российский певец, который поддержал военное вторжение Путина в Украину. Участник проекта "Фабрика звезд". Внук певицы, народной артистки СССР Эдиты Пьехи и композитора Александра Броневицкого, сын Илоны Броневицкой.

Последний раз Стас и отец общались два года назад. Певец вспомнил, как однажды перевёл ему в два с половиной раза больше обычного, после чего от него ушла любовница. Он предположил, что пара закатила дома праздник, и артист решил больше так не баловать отца.

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Ранее стало известно о том, что певец Стас Пьеха оказался в реанимации. 42-летний певец ночью вызвал скорую из-за проблем с сердцем. Сообщается, что его тут же забрали в кардиореанимацию. "Его госпитализировали в Боткинскую больницу", - сообщил канал.

Кроме того, ранее Пьеха тяжело переболел коронавирусом. Еще раньше сообщалось о проблемах с наркотиками.

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