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"У нее скачет биполярочка": Приходько высмеяла Лободу, которая назвала себя украинской артисткой

20 ноября 2022, 13:00

Анастасия Приходько раскритиковала Светлану Лободу. Первая смело заявила, что у второй серьезные психологические отклонения.

Приходько, Лобода
Анастасия Приходько и Светлана Лобода / коллаж фото УНИАН

Известная украинская певица и волонтер Анастасия Приходько в весьма ерническом стиле дала комментарий по поводу недавнего заявления исполнительницы Светланы Лободы ‒ в котором та утверждала, что считает себя украинской певицей.

"Еще скажи - "Я невинна". Умерьте эту женщину кто-нибудь. У нее скачет биполярочка. Раздвоение личности, серьезные психологические отклонения", ‒ сказала она.

Приходько, коммент

Напомним, ранее певица и телеведущая Регина Тодоренко (уроженка Одессы) в очередной обескуражила общественность позорным поступком ‒ помимо того, что она продолжает молчать о войне, которую Россия развязала против Украины.

2 сентября Тодоренко вышла на красную дорожку Московского кинофестиваля (который курирует скандально известный русский режиссер-путинист Никита Михалков). Молчунью быстро и гневно осудили украинские знаменитости. В первую очередь ‒ шоумен Анатолий Анатолич и певица Даша Астафьева.

До того украинская модель, ведущая и волонтерка Катя Осадчая рассказала, кто посоветовал Ани Лорак молчать о войне в Украине ради сохранения карьеры в РФ.

Другие новости:

Светлана Лобода Анастасия Приходько новости шоу бизнеса
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