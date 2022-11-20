"У нее скачет биполярочка": Приходько высмеяла Лободу, которая назвала себя украинской артисткой

Анастасия Приходько и Светлана Лобода / коллаж фото УНИАН

Известная украинская певица и волонтер Анастасия Приходько в весьма ерническом стиле дала комментарий по поводу недавнего заявления исполнительницы Светланы Лободы ‒ в котором та утверждала, что считает себя украинской певицей.

"Еще скажи - "Я невинна". Умерьте эту женщину кто-нибудь. У нее скачет биполярочка. Раздвоение личности, серьезные психологические отклонения", ‒ сказала она.

Напомним, ранее певица и телеведущая Регина Тодоренко (уроженка Одессы) в очередной обескуражила общественность позорным поступком ‒ помимо того, что она продолжает молчать о войне, которую Россия развязала против Украины.

2 сентября Тодоренко вышла на красную дорожку Московского кинофестиваля (который курирует скандально известный русский режиссер-путинист Никита Михалков). Молчунью быстро и гневно осудили украинские знаменитости. В первую очередь ‒ шоумен Анатолий Анатолич и певица Даша Астафьева.

До того украинская модель, ведущая и волонтерка Катя Осадчая рассказала, кто посоветовал Ани Лорак молчать о войне в Украине ради сохранения карьеры в РФ.

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