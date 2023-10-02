У Ларисы Долиной родилась внучка от ее бывшего мужа - реакция путинистки

Пропагандистка поделилась своими впечатлениями от новости, которая внезапно обрушилась на их семью.

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Илье Спицыну приписывают отцовство единственной внучки Долиной / коллаж: Главред, фото: t.me/dolinaofficial

Бывшая одесситка, а нынче - один из главных пропагандистских голосов страны-оккупанта Лариса Долина не упускает возможность попиариться даже на собственной семье. Дочь Ангелину и внучку Александру певица лицемерно называет своими самыми дорогими людьми, но тем не менее снова и снова возвращается к скандалу, связанному с появлением Саши.

В социальных сетях Долина похвасталась своим неудачным фото в компании третьего бывшего мужа Ильи Спицына на титульной странице "желтого" издания. Артистку якобы возмутила статья про ее отношения с бывшим избранником, его верность и роль в ее семье.

Так журналисты утверждают, что Спицын не был верен Долиной, пока они находились в браке. Среди его возможных любовниц называют и дочь певицы Ангелину, которая забеременела от него, и родила пропагандистке внучку Сашу. Настоящее имя отца девочки Долина скрывает.

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Стоит отметить, что это - не первая попытка распространить сплетню про непростые узы, которые связывают семью артистки. Про этот скандал уже все давно забыли, но Долина - нет. Она продолжает комментировать слухи, которые ей якобы безразличны, чтобы лишний раз появиться в новостной ленте.

"В который раз я говорю, пишу, рассказываю об этом. Моя внучка рождена от замечательного парня, которого я знаю очень хорошо и горжусь тем, что именно он стал Сашиным отцом. Я не могу по определенным причинам озвучивать его имя, так сложилось. Но Илья Спицын никакого отношения к рождению моей внучки не имеет", - неправдоподобно изображает праведный гнев артистка.

К слову Долина и Спицын были женаты с 1998 по 2016 год, а Александра родилась в 2011 году.

Илье Спицыну приписывают отцовство единственной внучки Долиной / t.me/dolinaofficial

Ранее стало известно, что российский актер и бывший любовник онкобольной Анастасии Заворотнюк Сергей Жигунов снимет в оккупированном Крыму пропагандистское кино, чтобы "научить молодежь патриотизму".

Также новым заявлением опозорилась Ани Лорак, которая больше не скрывает, что поддерживает страну-агрессора - певица сообщила, что средства от концерта пойдут на помощь российским оккупантам.

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