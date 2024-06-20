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У Кушанашвили обнаружили смертельную болезнь

Алена Кюпели
20 июня 2024, 23:05
269
Известный телеведущий оказался пациентом онкологического отделения.
У Отара Кушанашвили нашли серьезную болезнь
У Отара Кушанашвили нашли серьезную болезнь / Коллаж Главред, фото скриншот

Телеведущий и журналист Отар Кушанашвили, который осудил нападение России на Украину и был госпитализирован в тяжелом состоянии, оказался серьезно болен.

У Отара Кушанашвили обнаружили раковую опухоль, сейчас его оперируют. Об этом сообщил друг шоумена Владимир Полупанов.

"Я на связи, я же его близкий друг, я на связи с сестрой, с женой его, поэтому я не черпаю информацию из посторонних источников, я напрямую. Сейчас идет операция на брюшную полость. Нашли опухоль, я не знаю точно, поджелудочная или другой орган, было подозрение на панкреатит, но нашли опухоль", - цитирует его пропагандистское издание РИА Новости.

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Напомним, ранее Кушанашвили оказался в больнице с непонятными болями и жидкостью в брюшной полости.

Кто такой Отар Кушанашвили?

Отар Кушанашвили — грузинский и русский музыкальный журналист и телеведущий.
28 марта 2016 года Служба безопасности Украины сообщила о запрете въезда в Украину Отару Кушанашвили на три года.
В 2022 году Отар Кушанашвили категорически осудил войну в Украине и вступил за дочь пропагандиста Владимира Машкова Марию, осудившую кровавую политику диктатора-президента РФ Владимира Путина.

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Пропагандистка, фанатка террориста Путина, телеведущая Тина Канделаки помогла разогнать по всему интернету оскорбления в адрес Путина.

Ранее стало известно о смерти Егора Зайцева. Зайцева-младшего отвезли в больницу, где у него обнаружилась тяжелая анемия и опухоль в кишечнике. Также у него выявили ряд хронических заболеваний, в частности, цирроз печени.

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