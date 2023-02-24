У больной раком Заворотнюк отбирают имущество в России

Купила авто Анастасия Заворотнюк еще в 2014 году и оформила на свою мать.

Анастасия Заворотнюк / кадр из тс Моя прекрасная няня

Больная раком российская актриса Анастасия Заворотнюк может остаться без шикарного авто Porsche Panamera.

Купила авто актриса еще в 2014 году и оформила на свою мать, но из-за долгов его арестовали, пишут росСМИ.

Как оказалось, мать Заворотнюк должна государству 127 тысяч рублей. Сообщается, что женщина живет только на пенсию, а долги у нее накопились за коммуналку.

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Если женщина не погасит долг, то Porsche Panamera продадут на аукционе за значительно меньшую стоимость, чем оно стоит на самом деле.

Напомним, ранее стало известно, что поклонники звезды ситкома "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк бьют тревогу из-за сообщений о том, что состояние актрисы стало хуже. В том числе, и из-за нового сообщения ее дочери, 26-летней Анны.

Позже появилась новость о том, что Заворотнюк, которая уже несколько лет борется с неизлечимой болезнью, а именно раком головного мозга, появится в новом сериале.

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