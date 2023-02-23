У актрисы злокачественная опухоль мозга, которую не могут вылечить и из-за санкций в частности.

Анастасия Заворотнюк / instagram.com/a_zavorotnyuk

Лечащий врач российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая выступала за аннексию Россией украинских территорий, прервал молчание.

По информации российского канала "Не Малахов", актриса борется с глиобластомой головного мозга, которая убила певцов Жанну Фриске и Дмитрия Хворостовского, уже четыре года.

"Раньше это считалось практически невозможным: большинство больных не проживали и двух лет. Сейчас в помощь пациентам разработан экспериментальный метод, когда раковые клетки "выжигают" радиацией", - пишет медиа.

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По словам врача, за последние годы медики серьезно преуспели в изучении этих опухолей. Нейрохирург Алексей Кривошапкин рассказал, что он общается с пациенткой, у которой глиобластома уже 12 лет. Новые технологии позволяют значительно продлить жизнь больных.

"Однако есть нюансы. Стоит экспериментальное лечение дорого, квот на него нет. В процессе используется новейшее американское оборудование, которое есть только в одной клинике в России - отечественных аналогов пока не существует. Кроме того, новый метод применяют только для пациентов с рецидивом: чтобы использовать его с самого начала болезни, нужны международные исследования, с которыми сейчас сложно", - посетовал врач на нехватку знаний, из-за того, что террористическая Россия находится под международными санкциями из-за вечного желания отхватывать чужие территории.

Отметим, что российская актриса Анастасия Заворотнюк исчезла из медийного пространства в 2019 году: тогда у нее диагностировали глиобластому - агрессивную форму рака головного мозга.

Более трех лет артистка борется со своим страшным недугом. Ее семья не дает комментариев о состоянии Заворотнюк, и уж тем более не показывает, как она выглядит после стольких лет лечения. Однако в последнее время в росСМИ стали появляться обнадеживающие прогнозы о состоянии актрисы.

Так стало известно, что на днях "прекрасную няню" выписали из клиники после пятимесячного пребывания там. Домой ее забирал супруг, фигурист Петр Чернышев. Медицинское учреждение не стало разглашать подробности лечения артистки, однако эксперты уже предполагают, что Заворотнюк находилась на реабилитации, то есть делает первые шаги к восстановлению организма.

Напомним, ранее стало известно, что поклонники звезды ситкома "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк бьют тревогу из-за сообщений о том, что состояние актрисы стало хуже. В том числе, и из-за нового сообщения ее дочери, 26-летней Анны.

Позже появилась новость о том, что Заворотнюк, которая уже несколько лет борется с неизлечимой болезнью, а именно раком головного мозга, появится в новом сериале.

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