У Анджелина Джоли новый "краш": актриса влюбилась в голливудскую звезду - СМИ

Энджи и прежде проявляла к нему симпатию, однако в роли заботливого отца он стал для нее еще более привлекательным.

https://stars.glavred.info/u-andzhelina-dzholi-novyy-krash-aktrisa-vlyubilas-v-gollivudskuyu-zvezdu-smi-10591610.html Ссылка скопирована

Анджелина Джоли личная жизнь - Анджелина Джоли запала на Колина Фаррелла / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Американская актриса и общественная деятельница Анджелина Джоли раньше была дикой штучкой с бурной личной жизнью, но после развода с Брэдом Питтом на первое место ставит благополучие своих детей, а не любовные приключения. Поэтому в данный момент свое внимание она обращает на мужчин со схожими ценностями.

Так издание In Touch Weekly, с отсылкой на слова инсайдера, сообщило, что у актрисы появился новый объект для любовного интереса - ирландский актер Колин Фаррелл. Между ними уже сверкали искры на съемочной площадке фильма "Александр" в 2004 году, но оба тогда были слишком молоды и сосредоточены на карьерах, чтобы из этого получилось что-то серьезное.

"Они прекрасно подходили друг другу, но время было не то, им обоим нужно было взрослеть. Но сейчас она поражена той работой, которую он провел над собой и тем человеком, которым он стал", - сообщает источник.

видео дня

Колин Фаррелл заработал в Голливуде репутацию обаятельного плохиша: кроме больших актерских прорывов были в его жизни и драки, и злоупотребление различными веществами и громкие романы, который со смаком обсуждались в прессе. Фаррелл имеет двоих детей, воспитанием которых занимается самолично. Его старший сын Джеймс страдает синдромом Ангельмана - ему необходимы постоянное внимание и забота. Ради детей Фаррелл смог отказаться от привычной разгульной жизни.

Инсайдеры сообщают, что такая метаморфоза и привлекла Анджелину Джоли, которая и так ему симпатизировала, еще больше.

Анджелина Джоли личная жизнь - Анджелина Джоли запала на Колина Фаррелла / ua.depositphotos.com

Кто такая Анджелина Джоли Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН. По данным Википедии, актриса является обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".

Кто такой Колин Фаррелл? Колин Фаррелл - ирландские теле- и киноактер. Получил известность благодаря ролям в фильмах "Александр", "Телефонная будка", "Залечь на дно в Брюгге", "Роковое искушение", "Джентльмены" и многих других. Журнал People назвал его в 2003 году одним из пятидесяти красивейших людей Земли. Номинант на "Оскар" и BAFTA, а также двукратный лауреат премии "Золотой глобус", сообщает Википедия.

Голливуд - последние новости:

Ранее звезда "Пиратов Карибского моря", голливудская актриса Кира Найтли, рассказала про неизлечимое расстройство дочери, которое девочка унаследовала от своей звездной матери.

Также стало известно, что дом Тома Хэнкса ограбили. Его особняк в Лос-Анджелесе, в котором он живет с женой Ритой Уилсон, пострадал от рук банды серийных грабителей.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред