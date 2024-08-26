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У Анджелина Джоли новый "краш": актриса влюбилась в голливудскую звезду - СМИ

Анна Подгорная
26 августа 2024, 12:06
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Энджи и прежде проявляла к нему симпатию, однако в роли заботливого отца он стал для нее еще более привлекательным.
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли личная жизнь - Анджелина Джоли запала на Колина Фаррелла / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Американская актриса и общественная деятельница Анджелина Джоли раньше была дикой штучкой с бурной личной жизнью, но после развода с Брэдом Питтом на первое место ставит благополучие своих детей, а не любовные приключения. Поэтому в данный момент свое внимание она обращает на мужчин со схожими ценностями.

Так издание In Touch Weekly, с отсылкой на слова инсайдера, сообщило, что у актрисы появился новый объект для любовного интереса - ирландский актер Колин Фаррелл. Между ними уже сверкали искры на съемочной площадке фильма "Александр" в 2004 году, но оба тогда были слишком молоды и сосредоточены на карьерах, чтобы из этого получилось что-то серьезное.

"Они прекрасно подходили друг другу, но время было не то, им обоим нужно было взрослеть. Но сейчас она поражена той работой, которую он провел над собой и тем человеком, которым он стал", - сообщает источник.

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Колин Фаррелл заработал в Голливуде репутацию обаятельного плохиша: кроме больших актерских прорывов были в его жизни и драки, и злоупотребление различными веществами и громкие романы, который со смаком обсуждались в прессе. Фаррелл имеет двоих детей, воспитанием которых занимается самолично. Его старший сын Джеймс страдает синдромом Ангельмана - ему необходимы постоянное внимание и забота. Ради детей Фаррелл смог отказаться от привычной разгульной жизни.

Инсайдеры сообщают, что такая метаморфоза и привлекла Анджелину Джоли, которая и так ему симпатизировала, еще больше.

Колин Фаррелл
Анджелина Джоли личная жизнь - Анджелина Джоли запала на Колина Фаррелла / ua.depositphotos.com

Кто такая Анджелина Джоли

Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН.

По данным Википедии, актриса является обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".

Кто такой Колин Фаррелл?

Колин Фаррелл - ирландские теле- и киноактер. Получил известность благодаря ролям в фильмах "Александр", "Телефонная будка", "Залечь на дно в Брюгге", "Роковое искушение", "Джентльмены" и многих других. Журнал People назвал его в 2003 году одним из пятидесяти красивейших людей Земли. Номинант на "Оскар" и BAFTA, а также двукратный лауреат премии "Золотой глобус", сообщает Википедия.

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