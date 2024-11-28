У Андрея Губина резко ухудшилось состояние здоровья

Певец собирался продолжать карьеру, но здоровье не позволяет ему это сделать.

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Андрей Губин ошарашил внешним видом / Коллаж Главред, фото скриншот

Коротко:

Губин ранее анонсировал свое возвращение

Артисту стало плохо

28 ноября стало известно, что резко ухудшилось состояние российского певца, особенно популярного в 90-х Андрея Губина.

По данным российского пропагандистского телеграмм-канала Mash, у него постоянно болит лицо и тело, поэтому долгожданное возвращение на сцену пока что отменяется.

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Кроме того, певец сообщил, что отказался от десятков предложений выступить на корпоративе за солидный прайс. Потому что чувствует себя очень плохо. Между тем, россияне не отчаиваются и до сих пор звонят и уговаривают приехать на праздник, поздравить заказчиков с Новым годом и спеть свои хиты.

В конце августа Губин признался, что пытается привести себя в порядок, вылечиться и что написал песен на 10 альбомов. Некоторые из них запланировал исполнить вместе с молодыми артистами. А также спел один из неизданных треков.

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Напомним, ранее Главред писал о том, что Андрей Губин появился в СМИ и рассказал о своем состоянии. Он также добавил, что собирается выезжать из России. Впрочем, российские СМИ в своем репертуаре, объяснили решение певца прогрессированием неврологического заболевания.

Еще в "нулевых" врачи поставили Андрею Губину диагноз – левосторонняя прозопалгия. Это неврологическая аномалия, из-за которой пациента мучают боли по всему телу.

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Кто такой Андрей Губин? Андрей Губин — советский и российский эстрадный певец, композитор, музыкант, автор песен, музыкальный продюсер; Заслуженный артист Российской Федерации (2005).

В начале 2010-х ушёл со сцены, живёт на авторские гонорары, редко появляется на публике. В немногочисленных интервью утверждает, что записал несколько новых песен, опровергает слухи о своём злоупотреблении алкоголем.

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