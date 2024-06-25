Звезда 90-х Губин рассказал унизительную шутку про Херсон

Реакция российских зрителей и гостей программы была более чем красноречивой.

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Губин - уже забытая звезда / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, полиция Херсона, Новинарня

Забытая российская звезда 1990-х Андрей Губин, запомнившийся постсоветскому зрителю одной-единственной песне "Мальчик-бродяга", наконец-то "спалил" свою позицию по Украине. В эфире российского ток-шоу экс-певец умудрился рассказать унизительную шутку про Херсон, который армия его страны у настоящее время пытается стереть с лица земли.

Реакция россиян была очень красноречивой - никто не остановил Губина, не объяснил, что в контексте захватнической войны и уничтожения херсонцев эта "шутка" выглядит по меньшей мере нелепо и жутко. Наоборот - зрители поддержали звезду смехом и аплодисментами.

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В частности, Губин вспомнил свои гастроли в Херсоне. Российский певец решил пошутить над названием украинского города.

"Вот мне стыдно до сих пор. Ехали на автобусе в город… Извиняюсь за слово неприличное.. Херсон", - начал он "шутить".

После этого зал взорвался смехом, а продолжение истории публику уже не очень интересовало.

Что известно о деоккупации Херсона? Деоккупация города завершила блестящую Херсонскую наступательную операцию, в результате которой подразделения Сил обороны Украины продвинулись на расстояние до 40 километров, освободили территорию площадью до 5700 км2 и освободили до 211 населенных пунктов, включая областной центр - город Херсон. Наступление на Херсонском направлении было начато 29 августа 2022 накануне Харьковской наступательной операции, пишет АрмияИнформ.

Кто такой Андрей Губин и какова его позиция по войне в Украине

Звезда Губина "выстрелила" в конце 1990-х годов. После выхода второго студийного альбома певец начал колесить с гастролями по России, Украине, Казахстану и Беларуси.

Сам певец активно появлялся на сцене до 2010-х. Затем внезапно исчез из экранов. У Губина диагностировали редкое нервное заболевание. По слухам, он запил.

Время от времени появляется на самых дешевых шоу России.

Позиция по войне в Украине Губина до сих пор не определена. Бывшая звезда всячески избегает политических тем. Однако стоит отметить, что в далеком 2004 году он записал агитационную песню для Путина.

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