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"Одной ногой в могиле": Андрей Губин поведал о своей болезни

30 сентября 2021, 23:22
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Врачи поставили Андрею Губину диагноз – левосторонняя прозопалгия. Это неврологическая аномалия.

Губин
Губин рассказал о своей страшной болезни / Скриншот

Российский певец и музыкант, кумир 90-х Андрей Губин рассказал о своей тяжелой болезни и признался, что хотел бы скорее умереть.

По словам самого артиста, он "буквально гниет заживо".

Еще в "нулевых" врачи поставили Андрею Губину диагноз – левосторонняя прозопалгия. Это неврологическая аномалия, из-за которой пациента мучают боли по всему телу.

"Я болею очень сильно, у меня зубы вываливаются, нижние уже вот-вот… Я постепенно умираю, уже одной ногой в могиле. Но как бы я уже умираю-то спокойно. То есть мне нестрашно. Я только хочу умереть побыстрее. Знаете, что мне не нравится? Не то, что у меня счастья не было. А то, что его уже не будет, вот это плохо", – отметил певец.

По его словам, он уже "спустил" все свое состояние на лечение, но это не помогло. Губин предполагает, что причина его болезни может быть в спортивных травмах детства и юношества:

"Первые боли я начал чувствовать с 16 лет. В 28 я уже написал песню "Я устал от небес вечной милости ждать". В тот момент на самом деле уже было очень больно".

Ранее Главред сообщал, что у Андрея Губина нашелся 21-летний внебрачный сын.

viber
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