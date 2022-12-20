Тюнингованная невестка Оксаны Марченко похвасталась гламурной жизнью во время войны

Приоритеты Екатерины Марченко очевидны - больше всего на свете она любит себя и модные шмотки.

Екатерина Марченко молчит про войну в Украине и наслаждается роскошью / instagram.com/90_katerina_60

Катя Марченко - жена Богдана Марченко, сына кумы Путина и жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко.

Предательница-ведущая сбежала в РФ после того, как ее мужа арестовали в Украине и отправили в страну-агрессора. Вероятно там же находится и ее невестка.

По традиции в этой семье изменников, Екатерина игнорирует войну в Украине и наслаждается гламурной жизнью. Невестка Марченко на своей странице в Instagram постит луки в брендовой одежде и хвастается достатком.

Любимым брендом Екатерины, очевидно, является Chanel. Недавно в социальных сетях она показала две сумки от модного дома - одну она сфотографировала в зеркале лифта, другую и вовсе катала на санках, как любимое дитя.

К слову, дорогие аксессуары и гламурные сэлфи на странице невестки Марченко появляются на гораздо чаще, чем, например, ее сын.

Екатерина Марченко молчит про войну в Украине и наслаждается роскошью / instagram.com/90_katerina_60

Ранее 47-летняя певица Lama (Наталья Дзенькив) похвасталась фигурой в облегающем мини в честь своего Дня рождения - артистка подшутила, что за последние 20 лет ее стиль не изменился.

Также украинская певица и тренерка 12 сезона проекта Голос країни Оля Полякова засветила ямочки на пояснице в платье со скандально глубоким вырезом на спине.

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