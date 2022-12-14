"Маленький песик, всегда щенок": певица Lama похвасталась фигурой в облегающем мини

Певица Lama (Наталья Дзенькив) сегодня отмечает очередное 18-летие. В честь праздника своего рождения артистка решила опубликовать несколько горячих кадров.
На ее странице в Instagram появились снимки в наряде, который вполне могла бы надеть Лама 20 лет назад. "Как в 27, только по паспорту на 20 лет больше", - подшутила сама над собой она.
На фото Дзенькив позирует в черном джинсовом костюме с золотистыми заклепками - косухе и мини-юбке, которая едва прикрыла верхнюю часть бедра певицы.
В игривых позах она хвасталась своими формами и так, и эдак. Глядя на фото сложно представить, что Ламе уже 47 лет.
Поклонники артистки категорически не согласны этому верить. Они отмечают - Дзенькив шикарная женщина, и выглядит очень молодо. "Маленький песик, всегда щенок", - подшучивают они.
Ранее украинская певица Надежда Мейхер в кожаных штанах случайно засветила татуировку на интимном месте, которую ранее видели мало кто из поклонников.
Также 28-летняя украинская блогерка, бизнесвумен, а также жена и менеджер певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала огромную искусственную грудь в облегающем топе.
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