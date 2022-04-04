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"От всего сердца желаю, чтобы эта орда сдохла!": Lama мечтает увидеть гибель "российского биошлака"

4 апреля 2022, 04:36

В гневном послание российскому народу певица предрекает им скорую смерть.

Лама пожелала смерти российским оркам / instagram.com/lamaukraine

Украинская певица Лама (настоящее имя - Наталья Дзенькив) сообщила, что ранее, до начала войны, разделяла россиян на хороших и плохих.

"Из истории и рассказов наших прабабушек-дедушек, эти изверги испокон веков совершали страшные зверства, но мы надеялись, что новое поколение россиян будет другим", - пишет артистка.

Увы, после полномасштабного вторжения РФ в Украину полутона для Ламы стерлись, и неприязнь сменилась праведным гневом и ненавистью. Их подкрепили ужасающие фотографии, сделанные в освобожденном от рашистских оккупантов городе Буча - после себя войско Кремля оставило трупы невинно убитых мирных жителей, изнасилованных женщин и детей, разруху и много горя.

На своей странице в Instagram певица оставила гневное послание русскому народу, в котором призывает его не удивляться, что они стали объектом ненависти для целого мира.

"Это не люди, это бездушный биошлак, а в нем отсутствует эмпатия, вместо сердца - черная дыра, и их гниль со временем только прорастает. Если до этого времени у меня была только неприязнь к ним, то сейчас я от всего сердца желаю, чтобы вся вся орда повыздыхала! Я больше не разделяю их на хороших или плохих, потому что все оттенки перестали существовать с первого дня войны. После этих зверств они не имеют права на жизнь!", - подчеркивает Лама.

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Ранее душераздирающий репортаж из освобожденной Бучи показал журналист и телеведущий Дмитрий Комаров.

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