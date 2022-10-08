"Ты президента, случайно, не попутала?": звезды Сватов сцепились из-за Путина

Звезды Сватов сцепились из-за Путина / скриншот

Российская актриса Инна Королева, известная по роли мамы Жени в сериале "Сваты", написала гневное сообщение Анне Кошмал в Instagram.

Путинистка решила высказать "острое" замечание украинской актрисе после того, как Кошмал возмутилась приветствием Путина от другой звезды "Сватов" Олеси Железняк.

Анна выразила свое разочарование поведением коллеги и назвала Путина "кровожадным убийцей и лжецом".

В свою очередь пропагандистка Королева написала Кошмал в личные сообщения: "Ты президента, случайно, не попутала?".

Кошмал поделилась скриншотом переписки с экс-коллегой и заметила, что не знает, как реагировать на подобные сообщения.

Переписка Кошмал и Королёвой / скриншот

"А потом прилетело и такое! Слов нет, одни эмоции", — написала Анна

Ранее украинская актриса и звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал рассказала о своей позиции в отношении украинского языка. По словам актрисы, которая после начала военного вторжения в Украину, заняла сторону своей страны, она не понимает, как можно иметь такое мощное оружие против врага, как язык, и не пользоваться им.

Напомним, ранее Кошмал, которая редко сообщает подробности личной жизни, поделилась новым "кусочком пазла". Им стал ее старший брат. Кошмал встретилась с ним в кафе по случаю семейного праздника.

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