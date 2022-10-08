"Ты президента, случайно, не попутала?": звезды Сватов сцепились из-за Путина

Украинская актриса Анна Кошмал шокирована поведением путинистки Инны Королёвой.
Российская актриса Инна Королева, известная по роли мамы Жени в сериале "Сваты", написала гневное сообщение Анне Кошмал в Instagram.
Путинистка решила высказать "острое" замечание украинской актрисе после того, как Кошмал возмутилась приветствием Путина от другой звезды "Сватов" Олеси Железняк.
Анна выразила свое разочарование поведением коллеги и назвала Путина "кровожадным убийцей и лжецом".
В свою очередь пропагандистка Королева написала Кошмал в личные сообщения: "Ты президента, случайно, не попутала?".
Кошмал поделилась скриншотом переписки с экс-коллегой и заметила, что не знает, как реагировать на подобные сообщения.
"А потом прилетело и такое! Слов нет, одни эмоции", — написала Анна
Ранее украинская актриса и звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал рассказала о своей позиции в отношении украинского языка. По словам актрисы, которая после начала военного вторжения в Украину, заняла сторону своей страны, она не понимает, как можно иметь такое мощное оружие против врага, как язык, и не пользоваться им.
Напомним, ранее Кошмал, которая редко сообщает подробности личной жизни, поделилась новым "кусочком пазла". Им стал ее старший брат. Кошмал встретилась с ним в кафе по случаю семейного праздника.
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