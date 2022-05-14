"Ты плачешь": Каменских презентовала клип о войне

Настя Каменских спела о войне/ соцсети

Украинская певица Настя Каменских, NK, которой Потап недавно признался в любви, выпустила клип на новую песню "Ты плачешь".

Соответствующее видео появилось на YouTube канале певицы.

Новую песню певица посвятила борьбе Украины с российскими бандитами в лице армии. Свою новую музыкальную композицию звезда спела на английском языке.

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"Мы умираем из-за лжецов с каменным лицом, они пробирались в наши дома ночью. Мы умираем, но мы будем продолжать борьбу, мы на стороне света", – говорится в новой песне NK.

Знаменитость отмечает, что "у свободы теперь другое имя, и это имя - Украина".

Настя Каменских признается, что стремится в своем творчестве передать всю боль, которую терпит сейчас украинский народ. Она пытается достучаться до всех слушателей и рассказать о трагической истории украинской войны. Тем не менее, звезда твердо уверена, что Украина победит, потому что правда на ее стороне.

Напомним, ранее артистка выступила в эфире программы Stage calling, где рассказала о полномасштабной войне в Украине и исполнила песню "Я - Украина".