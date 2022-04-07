Настя Каменских разрыдалась прямо на сцене в Испании

Настя Каменских / скриншот

Известная украинская певица Настя Каменских выступила на благотворительном концерте в Испании.

Артистка выступила в эфире программы Stage calling, где рассказала о полномасштабной войне в Украине и исполнила песню "Я - Украина".

Вместе с ней песни исполнял испанский артист Funambulista. Мероприятие также посетила и украинская певица Джамала.

Настя Каменских рассказывая об Украине, не смогла сдержать слез и расплакалась.

Певица отметила, что средства, полученные с трансляции мероприятия, будут пожертвованы украинцам, а именно:

ACNUR (Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев)

Испанский Красный КрестCEAR (Испанская комиссия по помощи беженцам).

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