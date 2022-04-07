Настя Каменских разрыдалась прямо на сцене в Испании

Настя Каменских рассказывая об Украине, не смогла сдержать слез и расплакалась.
Известная украинская певица Настя Каменских выступила на благотворительном концерте в Испании.
Артистка выступила в эфире программы Stage calling, где рассказала о полномасштабной войне в Украине и исполнила песню "Я - Украина".
Вместе с ней песни исполнял испанский артист Funambulista. Мероприятие также посетила и украинская певица Джамала.
Настя Каменских рассказывая об Украине, не смогла сдержать слез и расплакалась.
Певица отметила, что средства, полученные с трансляции мероприятия, будут пожертвованы украинцам, а именно:
ACNUR (Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев)
Испанский Красный КрестCEAR (Испанская комиссия по помощи беженцам).
Читайте также:
- "Хотя бы пишите на украинском": россияне начали угрожать и шантажировать Потапа
- "На твоей могиле споем мы дружно гимн Украины": Потап "припечатал" пропагандиста Красовского
- "Жирик греет тебе место": Потап посоветовал Медведеву готовиться к "концерту Кобзона"
Автор: Маша Тупченко