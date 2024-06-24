"Тупости нет предела": пассия Налчаджиоглу заговорила про причины разрыва с ним

Уже несколько месяцев ходят слухи о том, что турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу и украинская модель Анастасия Foxy расстались. Пара познакомилась в канун Нового года-2024, и праздник встречала вместе.
С тех пор их отношения развивались стремительно и громко: влюбленные вместе отдыхали, делали парные тату, клялись друг другу в нежных чувствах и публично ссорились. В начале июня Фокси и Налчаджиоглу отписались друг от друга в социальных сетях и удалили совместные снимки.
Недавно в своем блоге в Instagram модель призналась, что же произошло на самом деле. Так Фокси, отвечая на вопросы подписчиков, сообщила, что не хочет больше выносить личное в публичное пространство.
"Кто сказал, что мы расстались? Наши отношения перешли на новый уровень. Просто больше не хочу делиться личным, кроме красивых фото", - написала возлюбленная Налчаджиоглу.
Когда ее снова спросили про разрыв с Муратом, Фокси ответила в грубой форме: "О чем вообще речь? Тупости некоторых людей нет предела. Но мне приятно, что вам интересна моя жизнь. Только следите внимательнее, чтобы фигню не писать".
Кто такой Мурат Налчаджиоглу?
Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее украинский шоумен Андрей Джеджула прокомментировал развод Санты Димопулос, с которой состоял в гражданском браке с 2007 по 2010. В апреле 2024 года светская львица сообщила, что закончила девятилетний брак с Игорем Кучеренко.
Также Позитив рассказал, когда начался его новый роман с танцовщицей Юлей Сахневич. Артиста часто упрекают в том, что эти отношения он завел во время официального брака с Анной Андрийчук.
Читайте также:
- Инна Мирошниченко показала, как сильно изменился приемный сын Марсель за год
- Бывший Тринчер переезжает за границу во время войны: раскрыл, какую страну выбрал
- Настя Приходько похудела за две недели: как звезде это удалось
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред