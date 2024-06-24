"Тупости нет предела": пассия Налчаджиоглу заговорила про причины разрыва с ним

Анастасия Foxy рассказала, почему турецкий бизнесмен "исчез" из ее жизни.

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Мурат Налчаджиоглу новости - Анастасия Foxy заговорила про разрыв с Налчаджиоглу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Уже несколько месяцев ходят слухи о том, что турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу и украинская модель Анастасия Foxy расстались. Пара познакомилась в канун Нового года-2024, и праздник встречала вместе.

С тех пор их отношения развивались стремительно и громко: влюбленные вместе отдыхали, делали парные тату, клялись друг другу в нежных чувствах и публично ссорились. В начале июня Фокси и Налчаджиоглу отписались друг от друга в социальных сетях и удалили совместные снимки.

Недавно в своем блоге в Instagram модель призналась, что же произошло на самом деле. Так Фокси, отвечая на вопросы подписчиков, сообщила, что не хочет больше выносить личное в публичное пространство.

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"Кто сказал, что мы расстались? Наши отношения перешли на новый уровень. Просто больше не хочу делиться личным, кроме красивых фото", - написала возлюбленная Налчаджиоглу.

Когда ее снова спросили про разрыв с Муратом, Фокси ответила в грубой форме: "О чем вообще речь? Тупости некоторых людей нет предела. Но мне приятно, что вам интересна моя жизнь. Только следите внимательнее, чтобы фигню не писать".

Мурат Налчаджиоглу новости - Анастасия Foxy заговорила про разрыв с Налчаджиоглу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Кто такой Мурат Налчаджиоглу? Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.

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