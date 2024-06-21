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"Это было не так": Позитив рассказал, когда начался его новый роман

Элина Чигис
21 июня 2024, 08:55
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Позитив признался, что его отношения с Юлей Сахневич начались с дружбы.
Позитив
Позитив рассказал о новом романе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/positiff/

Украинский популярный певец Позитив (Алексей Завгородний) совсем недавно публично признался, что состоит в отношениях с украинской танцовщицей Юлией Сахневич. Это первые отношения артиста после развода с Анной Андрийчук.

В интервью для "Люкс ФМ" ведущий Евгений Фешак поинтересовался, когда же начался роман артиста, ведь многие говорят, что еще в то время, когда Алексей был женат.

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"Это было не так. Так можно думать, потому что Юля была у нас в коллективе, и мы очень хорошо с ней дружили тогда, но у нас действительно не было отношений или флирта. Это произошло позже, после проекта "Танцы со звездами". И уже тогда мы были на грани окончания отношений с бывшей женой", - ответил Позитив.

Кто такой Позитив?

Алексей Завгородний, более известный под псевдонимом Позитив — украинский певец и композитор, автор песен, музыкальный продюсер и актёр. Бывший участник дуэта "Время и Стекло". Сотрудничал с Потапом и продюсерским центром MOZGI Entertainment. Принимал участие в проектах "Голос. Діти" (в качестве звездного тренера вместе с Надей Дорофеевой; 4 сезон) и "Танці з зірками-7".

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Отметим, недавно Позитив сделал загадочное предложение Мишель Андраде. Подписчики Позитива предположили, что теперь стоит ожидать новую совместную песню артистов.

А также ранее Позитив опубликовал фото, на котором показал, что лежит под капельницей. На изображении артист оставил подпись, где пошутил над новой песней Дорофеевой.

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