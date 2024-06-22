"Плохая новость": Джеджула прокомментировал развод Димопулос

Бывший муж Санты Димопулос высказался по поводу развода.

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Андрей Джеджула общается с сыном/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/djedjula

Украинский актер и шоумен Андрей Джеджула рассказал о своих отношениях с танцовщицей Сантой Димопулос, а также прокомментировал ее развод с ее мужем-бизнесменом.

В интервью Обозревателю Джеджула рассказал, что по его мнению, развод Димопулос - это плохая новость.

"Мой сын жил в среде, к которой привык, а сейчас это все меняется. Откровенно хочу сказать, что я с мужем Санты очень легко находил общий язык. Мы общались с ним время от времени, когда требовали этого какие-то вопросы, связанные с сыном. А теперь снова потребуется выстраивать отношения с кем-то другим, сыну привыкать. Но я, в отличие от бывших жен, желаю им только счастья. И хочу, чтобы мужчины, которых они выбирают, были хорошими людьми, потому что с мамами находятся мои дети", - сказал он.

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Чем прославилась Санта Димопулос Санта Димопулос прославилась благодаря участию в развлекательной программе "Фабрика звезд", а после стала одной из солисток группы ВиаГра. Позже она попробовала себя в сольной карьере, однако она закончилась одним альбомом. Из достижений - победа в телевизионном шоу "Танцы со звездами", а также винтажный бутик брендовых вещей в Киеве. Димопулос имеет двоих детей. Старшего сына Даниэля она родила от телеведущего Андрея Джеджулы, а младшую дочь Софию от украинского бизнесмена, который не проживает в Украине.

Джеджула также вспомнил о том, как он расходился с Димопулос. "Давайте откровенно: с его мамой мы расходились спокойно. Это уже дальше начались какие-то неприятные вещи, но не я начинал первым. Поэтому так случилось, что на протяжении многих лет у нас не было никаких контактов. Связь я держал только с сыном. У него есть карточка, которая подвязана к моему счету. Мы договорились о сумме, которую у него есть на месяц от меня на личные расходы", - говорит он.

Ведущий также добавляет, что начал общаться с бывшей женой 1 января этого года. "Она сама мне написала по поводу вопросов, касающихся Даниэля. Но не могу сказать, что у нас сейчас тесное общение – разговор исключительно о том, что является зоной интересов сына", - добавляет селебрити.

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Напомним, ранее Джеджула долгое время скрывал от поклонников, что является многодетным отцом. Правда вскрылась, когда он на своей странице в Instagram показал фото с новорожденной девочкой.

Ранее также певица, блогерша и медиадива Санта Димопулос показала свой активный отдых вместе с детьми - сыном Даниэлем и дочерью Софией.

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