"Трусы на голову натягивать - ну такое": Дашу Квиткову осудили за излишне откровенные фото в бикини

Даша Квиткова в бикини вызвала возмущение в Сети / instagram.com/kvittkova

Украинская блогерка, победительница 9 сезона романтического реалити-шоу Холостяк и супруга Никиты Добрынина Даша Квиткова отправилась на отдых в Турцию вместе с годовалым сыном Львом.

Девушка уже успела вернуться в дородовую форму - идеальные изгибы тела она с большим удовольствием демонстрирует на своей странице в Instagram.

Блогерку среди прочего ценят за ее стиль в одежде. Однако снимки в купальнике на этот раз были подвергнуты жесткой критике. Многие комментаторы сочли наряд Квитковой слишком откровенным: некоторые полагают, что маме не к лицу публично обнажаться до такой степени, другие считают неуместными подобные фото во время войны, третьи же из злорадства предлагают блогерке в следующий раз сняться вовсе без трусов:

"Та вже можна було й без трусів", "Купальник занадто відвертий. Вже краще голою вийдіть", "Так як ви мама, так негарно", "Ви неймовірна, але труси на голову натягувати ну таке....((".

Даша Квиткова с юмором пообещала, что в следующий раз непременно именно так и сделает, но нужно немножко потерпеть.

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