"Трещины в отношениях": что произошло между Фреймут и Притулой на самом деле

Ольга Фреймут рассказала свою версию происшедшего.

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Ольга Фреймут - новое интервью / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Фреймут, Сергей Притула

Вы узнаете:

Фреймут вспомнила неприятную ситуацию с Притулой

Что произошло

Украинская известная ведущая Ольга Фреймут заговорила об отношениях с экс-коллегой Сергеем Притулой, с которым она раньше тесно общалась и работала.

В интервью Рамине Эсхакзай Ольга прокомментировала заявление Притулы о том, что он не желает общаться с ней, ведь больше не доверяет.

"Мне кажется, что, когда идут трещины в отношениях между людьми – это касается и брака, и дружбы, – начинаешь искать причину. Ты уже, может, просто пережил этого человека, или я ему стала какая-то неприятная. Он искал причину. Видео было очень милое – у меня был день рождения, он прислал видео красивое, где он меня поздравляет. Я его опубликовала, и это очень классное видео. Сергей там был такой веселый. Я не вижу в этом ничего плохого. Он же не писал мне: "Не публикуй", – сказала ведущая.

Ольга Фреймут с детьми / фото: instagram.com, Ольга Фреймут

Ольга уточнила, что очень скучает по Сергею.

"У меня к нему вообще нет никаких претензий", – добавила Фреймут.

Также она отметила, что у Притулы и Александра Педана, с которыми она работала в шоу "Кто сверху? ", была зарплата намного больше.

"Тогда на телевидении мужчинам платили больше. Мне платили очень мало, не хватало ни на что. И когда люди уже начали писать на форумах: "Скиньтесь Фреймут на новую обувь", – потому что я все время выходила в телесных туфельках в эфир, то Притула и Педан купили мне много одежды. Как по такому не скучать?" – подытожила Ольга.

Смотрите видео интервью Ольги Фреймут:

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Кто такая Ольга Фреймут? Ольга Фреймут - (настоящее имя при рождении Ольга Михайловна Конык, сейчас - Локотко) - украинская телеведущая, журналистка, писательница и модель.

Прославилась в качестве ведущей программ "Подъем", "Шоумания", "Кто сверху?", "Ревизор" на "Новом канале",а также "Голос страны. Перезагрузка" и "Инспектор Фреймут" на телеканале "1+1". В 2018 году стала "Директором школы панянок" в реалити-шоу "От пацанки до панянки". В 2020 году стала участницей проекта "Танцы со звездами", сообщает "Википедия".

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