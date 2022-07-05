Травести-дива Монро призналась, готова ли идти в армию, если ей вручат повестку

Травести-дива Монро рассказала, готова ли пойти в ВСУ / Коллаж

Украинская травести-дива Монро все еще числится по документам мужчиной, поэтому может быть призвана в армию, тем более что сейчас Украина находится в состоянии войны. В интервью для Эммы Антонюк Неугомонная Монро рассказала, готова ли защищать Родину, если ей выпишут повестку.

Артистка, которая подчеркнуто выражает свою проукраинскую позицию, заявила, что придет в военкомат, если ей выдадут соответствующее предписание, однако военную деятельность осуществлять не будет. И дело не в страхе или недостаточной любви к Украине. На психиатрическом досмотре трансгендерность считают диагнозом, который является основанием для освобождения от прохождения военной службы.

"Я приду в военкомат. Но меня не возьмут по медицинским показаниям. Я пойду дальше на медкомиссию, будет осмотр у психиатра. И с диагнозом "трансгендерность" в армию не принимают", - рассказывает Монро.

Однако "косить" от армии она не собирается, ведь понимает, что в стране война. Если ее призовут, она готова работать в тылу и помогать ВСУ, уже не только как волонтер, но и как полноправный член военного сообщества.

"Я не обращалась к психиатру для получения справки о трансгендерности. Я же говорю: я жила в пузырьке, меня устраивал мой биологический пол, меня устраивало то, что в документах я - мужчина, но проживаю в социальной плоскости, как женщина. Меня это устраивало. Но война напомнила, что мы живем в бинарной гендерной системе. Если придется воевать, я буду работать в тылу, я буду работать в генштабе, есть масса небоевых должностей. Есть много сфер, где я могу работать на армию", - подчеркивает травести-дива.

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Ранее популярный юморист Евгений Кошевой рассказал свою позицию насчет того, собирается ли он идти на фронт в составе ВСУ.

Другая известная медиаличность - украинский актер, исполнитель главной роли фильма Сенцова Носорог, Сергей Филимонов был тяжело ранен при исполнении своих военных обязанностей.

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