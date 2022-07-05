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"Уже достали 8 осколков": знаменитого украинского актера тяжело ранили на фронте

5 июля 2022, 20:04

Сергей Филимонов с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину защищает родную страну.

Сергей Филимонов
Сергей Филимонов / facebook.com/serhii.filimonov.98

Исполнитель главной роли в фильме Олега Сенцова Носорог и общественный активист Сергей Филимонов получил ранение на востоке Украины.

Как сообщил Филимонов в Twitter, его посекло осколками.

Сергей Филимонов с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину защищает родную страну. В конце июня он на несколько дней вернулся в Киев, чтобы проведать семью. А потом снова отправился в самые горячие области Украины.

"Нас накрыло градом. Меня ранили. Уже достали 8 осколков. Эвакуируют в Днепр. Все будет чики-пики!", - написал он на своей странице в Twitter.

Сергей Филимонов - общественный деятель. В 2014 году отправился на защиту Украины в составе добровольческого батальона "Азов".

Был ранен под Иловайском, участвовал в освобождении Мариуполя, Марьинки, в боях за Иловайск, под Гранитным.

В 2017 году женился и у него родился сын Орест. Сыграл главную роль в фильме украинского режиссера Олега Сенцова "Носорог".

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