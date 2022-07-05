Показал фото избранницы: женился Олег Сенцов.

Отныне завидный холостяк Сенцов будет строить новую семью.
Украинский режиссер, который сейчас защищает Украину от российских оккупантов, женился.
Об этом довольный новобрачный написал на своей странице в Facebook.
"Женился", - написал Олег Сенцов, показав счастливое фото.
Фото со свадьбы также поделилась шеф-редактор издания "Украинская правда" Севгиль Мусаева.
Жена Сенцова - Вероника Вельч окончила Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича, где получила степень доктора философии по международным отношениям.
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Сейчас она старший директор по коммуникациям в консультативной фирме по связям с общественностью Ridgely Walsh.
Напомним, стриминговая платформа Netflix в феврале выкупила права на показ криминальной драмы украинского режиссера Олега Сенцова "Носорог". Украинская премьера прошла 17 февраля, а на Netflix фильм выйдет 23 мая 2022 года.