Трансгендерный актер Эллиот Пейдж впервые показал новое мужское тело на обложке модного глянца

Эллиот Пейдж снялся для обложки Esquire / instagram.com/elliotpage

Трансгендерный мужчина и канадский актер Эллиот Пейдж поделился со своими поклонниками маленьким достижением - он впервые украсил собой обложку модного американского глянца Esquire, как мужчина.

Фотосессия получилась стильной, лаконичной и весьма маскулинной. Дла Пейджа выбрали несколько разноплановых образа - от брючных костюмов и накрахмаленных рубашек, до простой белой майки и джинс.

Съемка выполнена в черно-белых тонах. Актер свободно демонстрирует изменившееся тело, в котором ему теперь, очевидно, очень комфортно.

В 2020 году актриса Эллен Пейдж совершила каминг-аут, как трансгендерный мужчина, сделала операцию по смене пола и стала называть себя Эллиот.

Примечательно, что с переходом в новое тело, Эллиот Пейдж не потерял популярность среди зрителей, и не стал менее востребованным актером у продюсеров. К примеру, в сериале Академия Амбрелла, на время съемок в котором пришлось преображение артиста, персонаж Пейджа также совершает каминг-аут, как мужчина.

Читайте такжеШакира и Жерар Пике расстались из-за любви футболиста "забивать голы" в ворота чужих женщин

Ранее американская актриса, певица и бизнесвумен Дженнифер Лопес открыла пляжный сезон, и показала первый летний образ этого года - 52-летняя звезда по-прежнему невероятно горяча в бикини.

Также 63-летняя королева поп-музыки, американская певица Мадонна похвасталась новым модным луком своего 16-летнего сына - платье на нем сидело шикарно.

Другие новости: