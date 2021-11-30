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Трансгендерный актер Эллиот Пейдж засветил крепкий пресс и шрамы после удаления груди

30 ноября 2021, 02:57
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Артист с гордостью демонстрирует "обновленное" тело.

Эллиот Пейдж: фото до смены пола и после / Коллаж - gettyimages.com

Трансгендерный мужчина и канадский актер Эллиот Пейдж совершил переход из женского в мужское обличие в марте 2020 года. Операция по смене пола включала в себя полное удаление груди.

Актер гордится своими шрамами после перехода в свое истинное обличие, и без стеснения позирует с голым торсом. Пейдж отличается худощавым телосложением, но при этом имеет очень рельефный пресс.

На протяжении многих лет Пейдж в обличии Эллен страдал от депрессии и панических атак из-за гендерной дисфории (несовпадение между гендерной идентичностью и полом).

В интервью для Times артист признался, что лишь после удаления груди он впервые почувствовал себя комфортно.

На фото заметно, что Пейдж после завершения перехода не забросил работу над своим телом, и по-прежнему уделяет внешности много внимания, как того требует актерское ремесло.

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Актер Эллиот Пейдж показал шрамы после полной мастэктомии / instagram.com/elliotpage

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Ранее британо-бразильская дива и трансгендерная женщина Джессика Алвес показала обнаженную необъятную грудь после смены пола.

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