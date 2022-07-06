Трансгендерный актер Эллиот Пейдж похвастался новым фото на паспорт

Трансмужчина признался, что никогда не был так счастлив, глядя на свои документы.
Трансгендерный мужчина и канадский актер, звезда Академии Амбрелла, Джуно и Леденца, Эллиот Пейдж показал, как сейчас выглядят документы удостоверяющие его личность.
Физический переход из женщины в мужчину Эллиот совершил в 2020 года, и сейчас, похоже, завершился этап улаживания этого вопроса с бюрократической точки зрения.
На своей странице в Instagram актер показал новую фотографию, которая отныне будет красоваться в его паспорте - теперь он официально больше не Эллен.
"Никогда не думал, что полюблю свое фото в паспорте", - подписал снимок Пейдж. Для документа он не стал прихорашиваться, а выбрал простую мужскую одежду - черная футболка и никаких аксессуаров.
Пейдж рассказывал, что в бытность Эллен его угнетала необходимость соответствовать стандартам женской красоты и стиля, платья сковывали его, препятствовали его самовыражению.
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Ранее Эллиот Пейдж поделился со своими поклонниками маленьким достижением - он впервые украсил собой обложку модного американского глянца Esquire, как мужчина.
Также украинская травести-дива Неугомонная Монро рассказала, готова ли служить в ВСУ во время войны, если ей, как владелице паспорта на мужское имя, выпишут повестку.
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