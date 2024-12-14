Трагически погиб миллиардер и основатель известного бренда одежды Исак Андик

Исак Андик был самым богатым человеком в Каталонии и одним из самых богатых людей Испании.

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Испанский миллиардер Исак Андик погиб во время прогулки в горах / Колаж: Главред, фото: x.com/Mango, pixabay.com

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В Испании погиб основатель бренда Mango Исак Андик

Мужчина упал со 150-метровой скалы в горах Монсеррат вблизи Барселоны

В субботу, 14 декабря, в Испании погиб основатель известного бренда Mango Исак Андик. Бизнесмен упал со 150-метровой скалы в горном массиве Монсеррат, вблизи Барселоны. Об этом сообщила пресс-служба бренда в соцсети Х.

"С глубоким сожалением мы сообщаем о неожиданной смерти Исаака Андика, нашего неисполнительного председателя и основателя Mango, в результате несчастного случая, который произошел в эту субботу. Исаак был примером для всех нас. Он посвятил свою жизнь Mango, оставив неизгладимый след благодаря своему стратегическому видению, вдохновляющему лидерству и непоколебимой преданности ценностям, которые он сам проникся в нашей компании", - говорится в сообщении.

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Издание El Pais пишет, что бизнесмен был в хорошей физической форме и увлекался горными прогулками. Трагедия произошла, когда он проводил день с семьей в горах.

"Мужчина проводил день со своей семьей, и в какой-то момент во время похода, когда он был с одним из своих сыновей, Джонатаном Андиком, он поскользнулся и упал с высоты более 100 метров. Несчастный случай произошел "в труднодоступной местности", - отметили в материале.

Именно сын бизнесмена Джонатан вызвал спасателей и сообщил, что отец поскользнулся и упал в ущелье. На место происшествия прибыл медицинский вертолет и скорая помощь, однако врачи лишь смогли констатировать смерть Исаака Андика.

Исак Андик считался самым богатым человеком в Каталонии и был одним из самых богатых людей Испании. Его капитал оценивался в 4,5 миллиарда долларов.

Премьер-министр Испании Педро Санчес выразил свои соболезнования семье Андика и отметил его за отличную работу, которая помогла сделать Mango мировым лидером в модной индустрии. Генеральный директор Mango Тони Руис также выразил глубокое удивление и печаль по поводу потери.

Известные личности, которые отошли в вечность - последние новости

Напомним, 37-летний актер Хосе де ла Торре, звезда сериала Netflix "Toy Boy", умер 5 декабря после борьбы с неуказанной серьезной болезнью. Он стал известным благодаря роли Ивана в популярном испанском сериале "Toy Boy", а также работал моделью для модных и ювелирных брендов.

Также принцесса Шведская Биргитта Ингеборга Алиса Шведская, старшая сестра короля Швеции Карла XVI Густава, умерла в возрасте 87 лет. Она отошла в вечность на Мальорке, где проживала последние годы.

Как сообщал Главред, легендарный актер Тимоти Уэст скончался в возрасте 90 лет. Он ушел из жизни мирно во сне, сообщила его семья.

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Что такое El País? El País - крупнейшая по тиражу ежедневная газета в Испании. El País является одной из трех основных испанских национальных газет (вместе с "El Mundo" и "ABC"). Газетой El País, офис которой расположен в Мадриде, владеет испанский медиаконгломерат PRISA. Газета основана 4 мая 1976 года. Главный редактор - Хавьер Морено, пишет Википедия.

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