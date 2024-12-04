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Смерть в королевской семье: умерла сестра Карла XVI Густава принцесса Биргитта

Анна Подгорная
4 декабря 2024, 23:27
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Шведский монарх уже прокомментировал трагический уход старшей сестры.
Принцесса Биргитта Ингеборга Алиса Шведская
Умерла шведская принцесса Биргитта - старшая сестра короля Карла XVI / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kungahuset (Charles Hammarsten), wikipedia.org

Кратко:

  • Умерла старшая сестра короля Швеции Карла XV
  • Монарх прокомментировал смерть принцессы Биргитты

Ее Королевское Высочество принцесса Шведская, принцесса Гогенцоллерн Биргитта Ингеборга Алиса Шведская, старшая сестра действующего короля Швеции Карла XVI Густава, скончалась в возрасте 87 лет. Сообщение о трагической потере появилось на официальном сайте шведской королевской семьи и в социальных сетях.

"С большой печалью я получил сегодня известие о том, что моя сестра, принцесса Биргитта, умерла. Моя сестра была яркой и открытой личностью, которой будет очень не хватать мне и моей семье. Вместе со всей своей семьей я выражаю соболезнования детям и внукам принцессы Биргитты", - прокомментировал смерть сестры король Карл XVI Густав.

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Принцесса Биргитта скончалась на Мальорке, где жила в последние годы. Причина смерти Ее Королевского Высочества пока не разглашается.

Покойная принцесса была женой Иоганна Георга Гогенцоллерна, представителя знатного аристократичного рода Гогенцоллерн-Зигмаринген. В этом браке у супругов появилось трое детей, а позже - пятеро внуков.

Принцесса Биргитта в день своей свадьбы
Принцесса Биргитта в день своей свадьбы с Иоганном Георгом Гогенцоллерном в 1961 году / wikipedia.org

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Кто такой Карл XVI Густав?

Карл XVI Густав - король Швеции с 15 сентября 1973 года. Представитель династии Бернадотов. Взошел на шведский трон в возрасте 27 лет после своего 90-летнего деда Густава VI Адольфа.

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