Смерть в королевской семье: умерла сестра Карла XVI Густава принцесса Биргитта

Кратко:
- Умерла старшая сестра короля Швеции Карла XV
- Монарх прокомментировал смерть принцессы Биргитты
Ее Королевское Высочество принцесса Шведская, принцесса Гогенцоллерн Биргитта Ингеборга Алиса Шведская, старшая сестра действующего короля Швеции Карла XVI Густава, скончалась в возрасте 87 лет. Сообщение о трагической потере появилось на официальном сайте шведской королевской семьи и в социальных сетях.
"С большой печалью я получил сегодня известие о том, что моя сестра, принцесса Биргитта, умерла. Моя сестра была яркой и открытой личностью, которой будет очень не хватать мне и моей семье. Вместе со всей своей семьей я выражаю соболезнования детям и внукам принцессы Биргитты", - прокомментировал смерть сестры король Карл XVI Густав.
Принцесса Биргитта скончалась на Мальорке, где жила в последние годы. Причина смерти Ее Королевского Высочества пока не разглашается.
Покойная принцесса была женой Иоганна Георга Гогенцоллерна, представителя знатного аристократичного рода Гогенцоллерн-Зигмаринген. В этом браке у супругов появилось трое детей, а позже - пятеро внуков.
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Кто такой Карл XVI Густав?
Карл XVI Густав - король Швеции с 15 сентября 1973 года. Представитель династии Бернадотов. Взошел на шведский трон в возрасте 27 лет после своего 90-летнего деда Густава VI Адольфа.
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