Смерть в королевской семье: умерла сестра Карла XVI Густава принцесса Биргитта

Шведский монарх уже прокомментировал трагический уход старшей сестры.

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Умерла шведская принцесса Биргитта - старшая сестра короля Карла XVI / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kungahuset (Charles Hammarsten), wikipedia.org

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Умерла старшая сестра короля Швеции Карла XV

Монарх прокомментировал смерть принцессы Биргитты

Ее Королевское Высочество принцесса Шведская, принцесса Гогенцоллерн Биргитта Ингеборга Алиса Шведская, старшая сестра действующего короля Швеции Карла XVI Густава, скончалась в возрасте 87 лет. Сообщение о трагической потере появилось на официальном сайте шведской королевской семьи и в социальных сетях.

"С большой печалью я получил сегодня известие о том, что моя сестра, принцесса Биргитта, умерла. Моя сестра была яркой и открытой личностью, которой будет очень не хватать мне и моей семье. Вместе со всей своей семьей я выражаю соболезнования детям и внукам принцессы Биргитты", - прокомментировал смерть сестры король Карл XVI Густав.

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Принцесса Биргитта скончалась на Мальорке, где жила в последние годы. Причина смерти Ее Королевского Высочества пока не разглашается.

Покойная принцесса была женой Иоганна Георга Гогенцоллерна, представителя знатного аристократичного рода Гогенцоллерн-Зигмаринген. В этом браке у супругов появилось трое детей, а позже - пятеро внуков.

Принцесса Биргитта в день своей свадьбы с Иоганном Георгом Гогенцоллерном в 1961 году / wikipedia.org

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