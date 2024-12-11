Звезда Netflix умер в 37 лет: накануне переболел таинственным заболеванием

Актер постил в инстаграм до июня этого года, пока не стало известно о серьезном заболевании молодого мужчины.

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Умер испанский 37-летний актер / Коллаж Главред, фото Instagram/Jose la Torre

Коротко:

Испанский актер заболел летом 2024 года

Что о нем известно

Звезда стримингового сервиса Netflix Хосе де ла Торре умер в возрасте 37 лет — через несколько месяцев после того, как сообщил поклонникам, что страдает от серьезной болезни.

Как пишет британский таблоид The Daily Mail, фотогеничный актер сыграл Ивана в популярном сериале "Toy Boy", испанском триллере о стриптизере, который попадает в тюрьму за убийство, которого он не совершал.

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Хосе из Монтильи в испанской провинции Кордова также работал моделью для ряда ювелирных и модных брендов.

По сообщениям, он умер в четверг 5 декабря, а его похороны состоялись на следующий день.

В июне у актера диагностировали неуказанную "серьезную болезнь", которая держала его вдали от всеобщего внимания.

Де ла Торре был наиболее известен по роли Ивана, одного из главных героев в сериале "Той бой", который вышел в 2019 году и шел два сезона.

Он также снимался в ряде других отечественных сериалов, включая "Любовь навсегда", "Vis a Vis: El Oasis" и "Servir y proteger".

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Что известно о Daily Mail Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

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