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На 46-м году жизни умер украинский боксер Вячеслав Узелков

Руслана Заклинская
9 ноября 2024, 15:45обновлено 9 ноября, 16:27
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В последние годы у Узелкова были серьезные проблемы со здоровьем.
На 46-м году жизни умер украинский боксер Вячеслав Узелков
Внезапно ушел из жизни Вячеслав Узелков / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/Вячеслав Узелков, Федерации бокса Украины

Что известно:

  • Умер известный украинский боксер Вячеслав Узелков
  • Спортсмену было 45 лет
  • Узелков имел серьезные проблемы со здоровьем и в течение года перенес несколько тяжелых операций

Умер известный украинский боксер и фитнес-тренер Вячеслав Узелков. Ему было 45 лет. Об этом сообщила Украинская федерация бокса.

"С глубокой скорбью сообщаем, что украинский бокс понес тяжелую утрату - ушел из жизни Вячеслав Узелков. Его имя навсегда останется в истории спорта, а пример силы, стойкости и преданности своему делу будет вдохновлять будущие поколения", - говорится в сообщении.

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Причины и обстоятельства смерти Вячеслава Узелкова пока остаются неизвестными. Однако с начала года он неоднократно жаловался в соцсетях на проблемы со здоровьем, связанные с его спортивной карьерой.

В марте врачи диагностировали у него тромб в сердце, тромб в аорте и гангрену ноги. Уже в апреле боксер перенес сложную операцию на сердце. Тогда он поделился в своем Instagram, что получил "новое сердце". Позже Узелков перенес еще две операции.

"Одна операция была в Виннице, вторая в Шалимова, где мне не спасли ни одного сосуда, и три операции подряд в институте сердца. То есть за почти 3 месяца 5 операций и неделю под наркозом", - рассказал боксер.

Что известно о Вячеславе Узелкове

Вячеслав Узелков - известный украинский боксер, родился в Виннице. Он с юных лет занимался боксом, а впоследствии вышел на профессиональный уровень. Его дебют на ринге состоялся в 2004 году, и за следующие 10 лет он завоевал титулы чемпиона WBA Inter-Continental, IBO International и WBO Inter-Continental в полутяжелом весе.

За свою профессиональную карьеру Узелков провел 34 боя, из которых одержал 30 побед, 19 из них - нокаутом, также потерпел 4 поражения. Свой последний бой он провел в апреле 2014 года, уступив Геарду Аетовичу.

После завершения карьеры Вячеслав занялся тренерской деятельностью и участвовал в телевизионных проектах. В 2015 году стало известно, что боксер перенес инсульт.

Проблемы со здоровьем боксера - что известно

Напомним, в марте Вячеслав Узелков перенес операцию на сердце и публиковал кадры с больничной койки.

В июне украинский боксер и фитнес-тренер снова оказался в больнице. В соцсетях Узелков рассказал, что ему нужно было лечь в больницу.

С февраля 2024 года украинский боксер и тренер Вячеслав Узелков перенес три серьезные операции, которые стали следствием длительной нагрузки в спорте. Самая тяжелая из них - операция на сердце - прошла в апреле. После четырех месяцев реабилитации Узелков постепенно вернулся к тренировкам. В Instagram он поделился видео из спортзала, где делал жим лежа и продемонстрировал несколько хуков.

Как сообщал Главред, в октябре боксер официально сообщил об инвалидности второй группы. По его словам, из МСМК (Мастера спорта Украины международного класса) он превратился в инвалида второй группы.

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