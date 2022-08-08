Тополя растрогал историей воина ВСУ "Бати", который спас его детей/ коллаж УНИАН и Instagram

Известный украинский певец и фронтмен поп-рок-группы "Антитела" Тарас Тополя (сейчас он служить парамедиком в ВСУ) рассказал историю о своем сослуживце с позывным "Батя" ‒ который некогда спас его детей от брака с певицец Alyosha. Трогательную историю музыкант рассказал поклонникам на своей странице в соцсети Instagram.

""Батя" спасал наших детей в инфекционном. Три года тому назад. Помню, как намучились тогда с любимой, когда у детей температура 40, рвота и ничего не помогает. Через две недели отделение "Бати" поставило малышей на ноги. На войне "Батя" тоже спасает детей. И взрослых мальчиков, и маленьких, прикрывая собой их трудную, но относительно мирную жизнь в тылу. Хотя официально в роте его должность не медик, однако все знают, что "Батя" знает, как сделать так, чтобы выжить", –написал Тополя.

При этом, как отметил музыкант, официальный пост "Бати" в роте – не медик. Однако защитники знают, что сослуживец, в случае необходимости, сможет спасти их от гибели

"Вот смотрит "Батя" на всех нас, и будто спрашивает: "Что вы там, бродяги, страшно?" Страшно, "Батя", страшно. Но кто, если не мы", – трогательно закончил рассказ Тополя.

Напомним, ранее Тарас Тополя, который практически сразу после полноценного российского вторжения в Украину вступил в ТРО, рассказал о том, как едва не погиб в бою, когда попал под ракетный удар.

"Мы перебазировались с одной позиции на другую, но потратили дополнительное время на сбор вещей. В результате мы оказались на точке прибытия на 30 минут позже. И в течение этих минут на новое место нашего базирования была выпущена ракета. К счастью, в цель она не попала. Взрыв взял на себя билборд на трассе. Все это произошло в 20 минутах от нашей новой локации, которую бы просто разнесло на кусочки при попадании", – рассказал певец.

Позднее Тополя довольно жестко высказался об артистах, которые упорно не замечали российской агрессии в нашей стране с 2014 года и начали называть вещи своими именами, лишь когда от российского вторжения пострадали они сами или их семьи.

"Сейчас наблюдаем большое количество лицемерия, приспособленчества артистов, которые раньше паслись в Российской Федерации. В лучшем случае они обманывали себя, что это нормально. А в худшем – прекрасно понимали, что Россия уже напала в 2014-м, уже оккупировала Крым. Они закрывали на это глаза, потому что имели свои мотивы – финансовые, идеологические", – отметил певец.

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