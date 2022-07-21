Солист "Антител" Тополя показал, как спасает раненых бойцов на передовой / УНИАН, Instagram

Вокалист украинской поп-рок-группы "Антитела" Тарас Тополя, который сейчас служит парамедиком на передовой в составе 130-го батальонна терробоны, показал в Instagram мощное фронтовое видео.

"В мае подразделения 130 Батальона зашли на направление Циркуны, а также в Дементиевку, Прудянку, заняли лесопосадки вокруг этих поселков. Следующие полтора месяца наш Батальон удерживал крайние, нулевые, рубежи этих населенных пунктов, отражая почти ежедневные наземные атаки врага, смежных подразделений ВСУ и НГУ, танков, прикрытия ротаций, при этом находясь под постоянным артиллерийским, минометным, танковым огнем. Под словом "постоянным" надо понимать от сотни до тысячи прилетов вражеских артиллерийских и реактивно-кассетных снарядов ежесуточно. Не считая авианалетов и многократного использования фосфорных бомб", — отметил Тарас.

В ролике видно, как бойцы сражаются с российскими оккупантами и ведут жесткие перестрелки. Кроме того, в видео хорошо можно рассмотреть то, как Тополя в качестве парамедика спасает жизнь своим побратимам.

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Напомним, ранее Тарас Тополя, который практически сразу после полноценного российского вторжения в Украину вступил в ТРО, рассказал о том, как едва не погиб в бою, когда попал под ракетный удар.

"Мы перебазировались с одной позиции на другую, но потратили дополнительное время на сбор вещей. В результате мы оказались на точке прибытия на 30 минут позже. И в течение этих минут на новое место нашего базирования была выпущена ракета. К счастью, в цель она не попала. Взрыв взял на себя билборд на трассе. Все это произошло в 20 минутах от нашей новой локации, которую бы просто разнесло на кусочки при попадании", – рассказал певец.

Позднее Тополя довольно жестко высказался об артистах, которые упорно не замечали российской агрессии в нашей стране с 2014 года и начали называть вещи своими именами, лишь когда от российского вторжения пострадали они сами или их семьи.

"Сейчас наблюдаем большое количество лицемерия, приспособленчества артистов, которые раньше паслись в Российской Федерации. В лучшем случае они обманывали себя, что это нормально. А в худшем – прекрасно понимали, что Россия уже напала в 2014-м, уже оккупировала Крым. Они закрывали на это глаза, потому что имели свои мотивы – финансовые, идеологические", – отметил певец.

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