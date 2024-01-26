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Тоня Матвиенко выставила кольцо покойной мамы на аукцион

Анна Подгорная
26 января 2024, 00:18
Драгоценный перстень, который при жизни принадлежал "душе украинской песни", сегодня стал помощником для наших защитников.
Тоня Матвиенко, Нина Матвиенко
Тоня Матвиенко пожертвовала кольцо Нины Матвиенко на благотворительность / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tonya_matvienko

Уже больше трех месяцев прошло с момента смерти легендарной украинской певицы Нины Матвиенко, но ее дочь Тоня Матвиенко продолжает делать добрые дела во имя матери. Таким образом артистка хранит о ней светлую память.

Недавно проект "Ближче до зірок" объявил благотворительную инициативу по сбору средств на FPV дроны для украинских военных, которые охраняют нашу страну на южном направлении. Каждый, кто задонатит определенную сумму, принимает участие в благотворительном розыгрыше настоящего сокровища.

Лот для аукциона предоставила Тоня Матвиенко - серебряный перстень с голубым камнем, который принадлежал ее покойной матери. Певица без колебания передала семейную реликвию на благотворительность, ведь уверена, что Нина Митрофановна была бы счастливо поддержать наших защитников.

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"Это кольцо для меня очень дорого. Я надеюсь, что оно принесет пользу защитникам и защитницам. Я буду очень рада этому, и я знаю, что мама – тоже. Мама была бы счастлива, если бы это кольцо принесло Украине пользу. Слава ВСУ! Слава Украине", - говорит Тоня Матвиенко.

кольцо Нины Матвиенко
Тоня Матвиенко пожертвовала кольцо Нины Матвиенко на благотворительность / instagram.com/tonya_matvienko

Напомним, Нина Матвиенко умерла 8 октября. 11 октября по талантливой артистке прошла гражданская панихида в Национальной филармонии Украины. Жители и гости столицы собрались там, чтобы провести Нину Митрофановну в последний путь. В Филармонии состоялось также обращение семьи Матвиенко.

Тоня Матвиенко вышла к прессе, чтобы поделиться воспоминаниями про маму. Ее поддерживал муж, глаза артистки покраснели, а щеки были мокрыми от слез. Тоня рассказала, о чем на смертном одре ее попросила Нина Митрофановна.

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